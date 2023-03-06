Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan'da haraketli saatler /06 Mart 2023 08:10

Pakistan'da haraketli saatler

Pakistan'da polis, hakkında tutuklama kararı çıkan Eski Başbakan İmran Han'ı gözaltına almak için evine gitti. Han evinde bulunamazken partisi, destekçilerine evin çevresinde toplanma çağrısı yaptı.

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Başbakanlığı döneminde yabancı siyasetçilerden alınan hediyelerin satılmasıyla ilgili davada duruşmalara katılmayan Han, hakkındaki tutuklama kararı sebebiyle polis harekete geçti.

Polis, Han'ı gözaltına almaya geldiklerini ancak Lahor'daki evinde bulamadıklarını açıkladı.

Genel başkanlığını yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, Han’ı tutuklamaya yönelik herhangi bir girişimin ülkedeki durumu daha da kötüleştireceğini belirterek, hükümetten ülkeyi daha fazla krizin içerisine itmemesini istedi.

Hüseyin, Han'ın gözaltına alınması halinde ülke genelinde protesto başlatacaklarını söyleyerek PTI destekçilerine evin çevresinde toplanma çağrısı yaptı.

Yaşanan gelişmelerin ardından yüzlerce PTI destekçisi, Han’ın konutuna gitti.

Güvenlik sorunlarını gerekçe gösterdi

Han, mahkemede duruşmalara katılmamasına gerekçe olarak "Hayatıma yönelik bir tehdit olduğunu biliyorlar" diyerek mahkemelerin yeterli güvenlik sağlamadığını öne sürmüştü.

Han erken seçim istiyor ancak bu talebi oylamanın bu yıl içinde planlandığı gibi yapılacağını söyleyen halefi Şahbaz Şerif tarafından reddedildi.

Geçtiğimiz yıl erken seçim kampanyalarına öncülük eden Eski Başbakan, mitinglerden birinde vurularak yaralanmıştı.

Yargılandığı 3 davada Han'a, belirli süreyle gözaltına alınmasını engelleyen "geçici kefalet" verilmişti.

Başbakanlığı döneminde yabancı siyasetçilerden alınan hediyelerin satılmasıyla ilgili davada ise duruşmalara katılmayan Han ile ilgili 28 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Han'ın 7 Mart'ta mahkemeye çıkması isteniyor. İçişleri Bakanı Rana Sanaullah'a göre, eğer katılım sağlamazsa polisin onu tutuklaması ve mahkemeye getirmesi gerekecek.

İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
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