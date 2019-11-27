Pakistan'da kaçırılan Mesut Kaçmaz kendisine işkence yapanları deşifre etti

Pakistan’da eğitimci Mesut Kaçmaz ve ailesi, Lahor’da yaşadıkları evi sabaha karşı basan ve kendilerini ‘polis’ diye tanıtan kişiler tarafından kaçırılmış ve Hukuksuz bir şekilde Türkiye'ye getirilmişti. Günlerce Mit ve Emniyet ekipleri tarafından sorgulanan Kaçmaz bir süre cezaevinde tutuklu kalmıştı.











Pakistan'da hukuksuz bir şekilde Türkiye'ye getirilen Mesut Kaçmaz twitter hesabından kendisine işkence yapan kişileri açıkladı.





























