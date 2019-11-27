Samanyolu Haber /Gündem / Pakistan'da kaçırılan Mesut Kaçmaz kendisine işkence yapanları deşifre etti /27 Kasım 2019 12:09

Pakistan'da kaçırılan Mesut Kaçmaz kendisine işkence yapanları deşifre etti

Pakistandan MİT tarafından kaçırılıp getirilen Mesut Kaçmaz twitter hesabından kendisine işkence yapan kişileri açıkladı.

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Pakistan’da eğitimci Mesut Kaçmaz ve ailesi, Lahor’da yaşadıkları evi sabaha karşı basan ve kendilerini ‘polis’ diye tanıtan kişiler tarafından kaçırılmış ve Hukuksuz bir şekilde Türkiye'ye getirilmişti. Günlerce Mit ve Emniyet ekipleri tarafından sorgulanan Kaçmaz bir süre cezaevinde tutuklu kalmıştı. 


Pakistan'da hukuksuz bir şekilde Türkiye'ye getirilen  Mesut Kaçmaz twitter hesabından kendisine işkence yapan kişileri açıkladı.





İlker Küçükhıdır  O  dönemde İşkence olaylarının en fazla görüldüğü İstanbul Tem Şube Müdürlüğü’nün başındaki isimdi. Küçükhıdır önce  Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü daha sonra da İstihbarat Şube Müdürü görevine getirildi.


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