Pakistan'da ordu sokağa indi: İmran Khan destekçileriyle polis çatıştı

Göstericilerin toplanma yasağını ihlal etmesi üzerine Pakistan polisi, kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ancak protestoların büyümesi ve çatışmaların artması nedeniyle Pakistan Silahlı Kuvvetleri, İslamabad’ın kritik bölgelerine ek birlikler sevk etti. Ordu, özellikle Srinagar Otoyolu ve çevresindeki stratejik noktaları güvenlik altına alarak, olayların daha fazla yayılmasını önlemeye çalıştı.





Çatışmaların ardından, İmran Khan’ın kız kardeşleri Aleema ve Uzma Khanum’un da aralarında bulunduğu 100’den fazla kişi gözaltına alındı. Gösterilerin ikinci gününde de başkent İslamabad ve komşu şehir Rawalpindi’de mobil şebeke hizmetleri kesintiye uğradı.Protestoların devam ettiği sırada, Khyber Pakhtunkhwa Başbakanı Ali Amin Gandapur da gözaltına alındı. Gandapur’un, başkentteki gösterilerin organizasyonunda rol aldığı ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla tutuklandığı belirtildi. Gandapur, hükümet kaynaklarını kişisel amaçlar için kullanmakla suçlanıyor.Ülkede giderek artan siyasi gerginlik, İslamabad’da ordunun devreye girmesiyle farklı bir boyuta taşındı. İmran Khan destekçileri ve hükümet arasında süregelen çatışmanın nasıl sonlanacağı belirsizliğini korurken, güvenlik önlemlerinde sıkılaştırılmaya gidildi.