Pakistan'da sel, 100 binden fazla kişi tahliye edildi

Pakistan'ın Pencap eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sellerden etkilenen bölgelerden son 3 haftada 100 binden fazla kişi tahliye edildi.



Arama kurtarma yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Sutlej Nehri'nin taşması ve çevre bölgeleri su altında bırakması nedeniyle çalışmalar genişletildi.



Açıklamada, tahliye çalışmalarının çoğunun Bahawalpur ve Kasur bölgelerinde olduğu belirtilerek, son 3 haftada 100 binden fazla kişinin tahliyesinin yapıldığı bilgisi verildi.



Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı da Ravi Nehri'ndeki su seviyesinin şu anda normal olduğunu ancak Sutlej Nehri'nde bu hafta da taşkınların yaşanabileceğini bildirdi.



Bu arada Pencap eyaleti hükümetinin başkanı Muhsin Naqvi AFP’ye yaptığı açıklamada, muson yağmurlarının Hindistan'daki yetkilileri fazla rezervuar suyunu Sutlej Nehri'ne salmaya sevk ettiğini ve bu durumun sınırın Pakistan tarafında su baskınlarına yol açtığını iddia etti.



Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.



Ülkede geçen yıl muson yağmurları sonucu meydana gelen sel felaketi 33 milyon kişiyi etkilerken, 1739 kişi hayatını kaybetmişti.



Felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.