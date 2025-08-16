Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan'da sel: Can kaybı 320'yi geçti /16 Ağustos 2025 18:17

Pakistan'da sel: Can kaybı 320'yi geçti

Pakistan'da muson yağmurları selleri tetikledi. Çoğu dağlık Hayber Pahtunhva eyaletinde olmak üzere 320'den fazla kişi öldü. Kurtarma çalışmalarına katılan bir helikopter düştü.

Pakistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli muson yağmurları ani sel felaketlerine yol açtı. Yetkililer, seller sonucu son 48 saatte en az 321 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp kişilere ulaşma çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı.

Can kayıplarının büyük kısmı, Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletindeki dağlık bölgelerden bildirildi. Kurbanların 15'inin kadın, 13'ünün çocuk olduğu açıklandı. Ayrıca yardım çalışmalarına katılan bir helikopter kötü hava şartları nedeniyle düştü, olayda iki pilotla birlikte helikopterdeki beş kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer toprak kaymaları nedeniyle yolların kapandığını, bunun da ambulanslar ve iş makinelerini kurtarma bölgelerine ulaştırmayı zorlaştırdığını söyledi.

Eyaletin kurtarma ajansının sözcüsü Bilal Ahmed Faizi, haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, sel bölgelerinde hayatta kalanları tahliye etmeye çalıştıklarını ancak yakınlarını kaybedenlerin veya enkaz altında kurtarılmayı bekleyen bir akrabası bulunanların tahliyeyi reddettiğini anlattı.

Yerel yönetim sellerin etkili olduğu yerleşimleri afet bölgesi ilan etti.

Sel felaketine ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Bu yılki yağışlar 600 can aldı

Güney Asya'da yıllık yağışların dörtte üçü muson sezonunda yaşanıyor. Haziranda başlayıp eylülde sona eren bu yağışlar tarım faaliyetleri için hayati önemde olsa da aynı zamanda sel riskini beraberinde getiriyor.

Şiddetli yağışların bu yaz başından beri Pakistan'da 600 kişinin ölümüne neden olduğu belirtiliyor.

Temmuz ayında 255 milyonluk Pakistan nüfusunun yarıya yakınına ev sahipliği yapan Pencap eyaleti, 2024'e kıyasla yüzde 73 daha fazla yağış aldı ve geçen yılki muson sezonunun tamamından daha fazla can kaybı yaşandı.

Giderek artan sıklıkta aşırı hava olayları yaşanan Pakistan, iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız ülkelerden biri.
