Samanyolu Haber /Gündem / Pakistan'da sel felaketinde ölü sayısı artıyor /05 Eylül 2022 11:04

Pakistan'da sel felaketinde ölü sayısı artıyor

Pakistan'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde 450'si çocuk bin 314 kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

Yetkililer, 12'si çocuk 25 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 450'si çocuk olmak üzere bin 314'e yükseldiğini açıkladı.

Haziran ayının ortasından beri devam eden şiddetli muson yağmurları nedeniyle ülkenin üçte biri sular altında kaldı. Yaklaşık 33 milyon kişinin hayatını etkileyen sel felaketi nedeniyle milyonlarca kişi de evini kaybetti.

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, UNICEF ve çeşitli organizasyonlara çağrıda bulunarak çocuk ölümlerinin araştırılmasını talep etti. Öte yandan Pakistan hükümeti, şiddetli yağışlar nedeniyle en az 12 milyar dolarlık kayıp meydana geldiğini bildirdi.

Hastalık vakaları artıyor
Pakistanlı sağlık yetkilileri, muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinden etkilenen yüz binlerce insanın temiz su sağlamada yaşanan sorunlar sebebiyle çeşitli hastalıklara yakalandığını duyurmuştu.

Sind Eyaleti Sağlık Bakanı Doktor Azra Pechuho, “Sel nedeniyle 134 binden fazla ishal vakası ve 44 bin sıtma vakası rapor edildi. Ayrıca selden etkilenenler arasında şimdiye kadar 100 binden fazla cilt hastalığı rapor edildi” demişti.

Bakan Pechuho, Sind Eyaletinde solunum yolu hastalıkları da dahil olmak üzere diğer hastalıklarda da vaka artışı yaşandığını belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), selden etkilenen bölgelerde ülke genelinde bu ay 73 bininin doğum yapması beklenen en az 650 bin hamile kadının bulunduğunu ve sağlık hizmetine ihtiyacı olduğunu söylemişti. UNFPA ayrıca sel nedeniyle neredeyse 1 milyon evin hasar gördüğünü hatırlatarak, birçok kadının ve kız çocuğunun cinsiyete dayalı şiddet riski altında olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.
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