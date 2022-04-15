Pakistan'da sular durulmuyor

Yabancı komplo iddiaları





Eski Başbakan Han ile görüşmede ne konuşuldu?





Eski Başbakan Han dahil 123 milletvekilinin istifası kabul edildi





İmran Han hükümeti düşmüştü





Hükümetin düşmesine kim neden oldu?





İftikhar, konuyla ilgili olarak, "geçen ay yapılan Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısında komployla ilgili bir şey konuşulmadığını" söyledi.Tümgeneral İftikhar, Ravalpindi'de yaptığı basın toplantısında, ordu ile halk arasında çatlak oluşturma çabalarının ulusal çıkarlara aykırı olduğunu belirtti.İftikhar, halktan ve siyasi partilerden orduyu politikanın içerisine çekmemelerini isteyerek, ordunun siyasetle bir işinin olmadığını vurguladı.Yapıcı eleştirilere açık olduklarını ifade eden İftikhar, ancak orduya ve ordu liderliğine yönelik kötücül bir kampanya yürütüldüğünü kaydetti.İftikhar'a eski Başbakan İmran Han'ın görevden düşürülmesinde yabancı komplo iddiaları ve bunun Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısında konuşulup konuşulmadığı soruldu. Geçen ay yapılan Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısı sonrası yapılan açıklamada "yabancı komploya" dair bir ifadenin kullanılmadığını anımsatan İftikhar, "Açıklamada ‘komploya' dair bir ifade kullanıldı mı? Bence hayır." dedi.İftikhar, ordunun duruşunun toplantıda ve sonrasında yapılan açıklamada iletildiğinin altını çizerek, "Toplantıda ne sonuca varıldığı açıklamada bulunuyor." diye konuştu.Toplantıda "yabancı komplo" ifadesinin kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili İftikhar, "Toplantıda ne konuşulduğunu söyleyemem. Fakat komploya dair bir şey konuşulmadı. Hükümet isterse toplantı tutanaklarını kamuoyu ile paylaşabilir." ifadelerini kullandı.Eski Başbakan Han'ın ABD'nin askeri üs istediği ifadeleriyle ilgili İftikhar, herhangi bir düzeyde ABD'den böyle bir talep gelmediğini belirtti.Ordu sözcüsü, eski Başbakan Han'ın ülkedeki siyasi krizle ilgili ordunun aracı olmasını istediğini anımsatarak, Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Nadim Ahmed Anjum'un Han'ın daveti üzerine konutuna gittiklerini ve orada siyasi krizin çözümüyle ilgili görüştüklerini söyledi.Söz konusu dönemde siyasi partilerin müzakere için hazır olmadığını ifade eden İftikhar, "Han'ın istifası, güven oylamasına gidilmesi veya meclisin feshi" şeklinde 3 seçenek üzerinde konuşulduğunu, bunların hiçbirisinin ordu tarafından teklif edilmediğini dile getirdi.İftikhar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bacva’nın görev süresiyle ilgili herhangi bir uzatma istemediğini ifade ederek, “Orgeneral Bacva, 29 Kasım 2022’de emekli olacak." dedi.Bu arada Pakistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Kasım Suri, eski Başbakan İmran Han dahil olmak üzere Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinden (PTI) 123 milletvekilinin istifasının kabul edildiğini bildirdi.Ulusal basındaki haberlere göre, Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Suri, PTI lideri Han ve milletvekillerinin istifasıyla ilgili kararını bugün verdi.Suri, eski Başbakan Han dahil olmak üzere 123 PTI milletvekilinin istifalarının kabul edildiğini belirtti.Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ABD tarafından suçluların iktidara getirilmesi için başlatılan rejim değişikliği ve egemen Pakistan için kesin duruşları sebebiyle istifa eden milletvekillerine teşekkür etti.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.Han, 2 Nisan'da, ilgili güven oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.Ary News televizyonunda 3 Nisan'da yayınlanan haberde, Başbakan Han'ın partililerle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edilmişti.