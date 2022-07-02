Samanyolu Haber /Gündem / Pakistan'dan Hindistan'a Twitter notası /02 Temmuz 2022 16:06

Pakistan'dan Hindistan'a Twitter notası

Pakistan, 80 resmi Twitter hesabına erişim engeli getirmesi nedeniyle Hindistan'a protesto notası verdi.

SHABER3.COM

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yeni Delhi'nin, Pakistan’ın İran, Türkiye, Mısır, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve ulusal yayın organı Radio Pakistan’ın da aralarında bulunduğu 80 resmi Twitter hesabına erişim engeli getirdiği anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu Twitter hesaplarına erişim engeli getirilmesi sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata protesto notasının verildiği aktarıldı.

Hindistan’ın eylemlerinin uluslararası normlara, standartlara ve yükümlülüklere karşı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu durumun Hindistan’da temel özgürlüklerin kısıtlanmasının endişe verici boyutu yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, Hindistan’dan söz konusu Twitter hesaplarına getirilen erişim engelinin kaldırılması istendi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından 27 Haziran'da yapılan açıklamada, Hindistan'ın, Pakistan’ın İran, Türkiye, Mısır ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği dahil çok sayıda resmi Twitter hesabına erişimi engellediği belirtilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pakistan'dan Hindistan'a Twitter notası Sonraki Haber >>

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:29:12