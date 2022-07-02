Pakistan'dan Hindistan'a Twitter notası

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yeni Delhi'nin, Pakistan’ın İran, Türkiye, Mısır, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve ulusal yayın organı Radio Pakistan’ın da aralarında bulunduğu 80 resmi Twitter hesabına erişim engeli getirdiği anımsatıldı.





Açıklamada, söz konusu Twitter hesaplarına erişim engeli getirilmesi sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata protesto notasının verildiği aktarıldı.





Hindistan’ın eylemlerinin uluslararası normlara, standartlara ve yükümlülüklere karşı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu durumun Hindistan’da temel özgürlüklerin kısıtlanmasının endişe verici boyutu yansıttığı ifade edildi.





Açıklamada, Hindistan’dan söz konusu Twitter hesaplarına getirilen erişim engelinin kaldırılması istendi.





Pakistan Dışişleri Bakanlığından 27 Haziran'da yapılan açıklamada, Hindistan'ın, Pakistan’ın İran, Türkiye, Mısır ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği dahil çok sayıda resmi Twitter hesabına erişimi engellediği belirtilmişti.