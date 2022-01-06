Samanyolu Haber /Gündem / Pakistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyar dolarlık iptal şoku! /06 Ocak 2022 15:34

Pakistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyar dolarlık iptal şoku!

Pakistan, Türkiye'yle 2018’de imzaladığı ve ATAK helikopteri satışı öngören anlaşmayı iptal etti. Kararın, ABD’nin Türkiye’ye S-400 yaptırımları sonucu yaşanan gecikme üzerine alındığı belirtildi.

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Pakistan ordusu, Türkiye'yle 2018'de imzalanan ve 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışını öngören 1.5 milyar dolarlık anlaşmadan çekildiğini teyit etti. Türkiye'nin tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı olması öngörülen anlaşma, Ankara'nın bir NATO üyesi olarak Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini alması sonrası ABD'yle yaşadığı gerilime takıldı. 

Açıklama, Pakistan ordusunun sözcüsü Tümgeneral Babar İftihar'dan geldi. Basın toplantısında gelen bir soru üzerine "Türkiye'yle anlaşmayı geçtik" diyerek anlaşmadan çekildiklerini teyit eden İftihar, Çin'den silahlı helikopter almak için müzakerelere başladıklarını açıkladı. Pakistan ordu sözcüsü, "Umuyoruz ki onlardan silahlı helikopter alacağız" dedi.
 
DG ISPR CONFIRMS talks for acquisition of Z-10ME attack gunships from #China. Says “we have moved on from the (T-129) deal with #Turkey.”

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