Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan'dan Türkiye'ye 'soykırım' telefonu /25 Nisan 2021 20:59

Pakistan'dan Türkiye'ye 'soykırım' telefonu

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul ettiklerini açıklamasından sonra Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'den mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na bir destek telefonu geldiği belirtildi.

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Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak ABD Başkanı Biden’in dün 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu açıklama karşısında Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullandı. Biden mesajında 'Osmanlı' ve İstanbul için kullandığı 'Konstantinopol' kelimesiyle 'soykırım' olarak nitelediği olaylardan Türkiye Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmadıklarını ima etti ve "Tarihi kabul ediyoruz. Bunu kimseyi suçlamak için değil ancak tarihin tekerrür etmediğinden emin olmak için yapıyoruz" görüşünü dile getirdi.
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