Pakistan'ı muson yağmurları vurdu, can kaybı bine yaklaştı

Pakistan'da haziran ayı ortasında başlayan ve halen devam eden muson yağmurları felakete dönüştü. İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, ülkenin güneyinin neredeyse tamamen su altında kaldığını ve insanların yüksek noktalara çıktığını söyledi.



Bazı şehirlerde neredeyse 3 aydır aralıksız devam eden yağışlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 900'ü geçti. Hayatını kaybedenlerin 343’ünü çocuklar, 198’ini ise kadınlar oluşturdu.



Yetkililer, sellerin 30 milyon kişiyi etkilediğini ve bunların çoğunun yerlerinden olduğunu belirtti.



Ülke genelinde 670 bin 328 ev hasar gördü, 145 köprü yıkıldı. Seller ayrıca 3 bin 82 kilometre kara yoluna zarar verdi.



Reuters'a konuşan Haydarbad'ta yaşayan bir kişi, "Yağmur 3 aydır durmadı..Toprak yapı ev sürekli akıttığı için çocuklarımızla çekçekte yaşamaya mecbur kaldık" dedi.



Ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan Pakistan'da yetkililer, acil ihtiyaçların karşılanması için uluslararası yardım çağrısında bulundu.



Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağmurları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.