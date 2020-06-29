Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan'ı sarsan saldırı /29 Haziran 2020 10:52

Pakistan'ı sarsan saldırı

Pakistan'da menkul kıymetler borsasına düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Pakistan'da Karaçi Menkul Kıymetler Borsası (PSX) binasına rastgele ateş açarak giren ve beş kişinin ölümüne, üç kişinin yaralanmasına sebep olan dört saldırgan etkisiz hale getirildi.

Saldırganlar yerel saatle 10:40 sularında Karaçi şehrinde bulunan PSX'in dış kapısına el bombası attıktan sonra rastgele ateş açarak borsa binasına girdi.

İlk belirlemelere göre biri polis, dördü güvenlik görevlisi beş kişinin ölümüne sebep olan saldırganlar biri sivil üç kişiyi de yaraladı.

Karaçi Menkul Kıymetler Borsası (Arşiv).
 
DÖRT SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Sindh Eyaleti Emniyet Müdürü Müştak Ahmed Mahar, binaya saldıran dört kişinin öldürüldüğünü, emniyet güçlerinin bina içinde ve çevresinde arama başlattığını kaydetti.

Mahar, saldırganların üzerinde aktif görevde bulunmayan polis memurlarının üniformaları olduğunu belirtti.

Saldırganlar borsa binası önünde sağa sola rastgele ateş açtı. 

Karaçi Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırganların yanında içinde patlayıcı düzeneği olduğu düşünülen bir çantanın bulunduğu ifade edildi.

PSX Genel Müdürü Abid Ali Habib, saldırganların bina önündeki otopark ve giriş katına ateş açtıklarını söyledi.
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