Samanyolu Haber /Gündem / PAKTÜRK Okulları için vefa zamanı /23 Kasım 2021 14:52

PAKTÜRK Okulları için vefa zamanı

Erdoğan Rejimi'nin, gerçeklikle hiç bir ilgisi olamayacak ‘terörle iltisaklı’ iftirası ile 2018’de gasp ettiği Pakistan’daki Türk Okulları’nın (PAKTÜRK) öğretmenleri canlı yayında hak ve hukuk mücadelelerini anlatıyor. 27 Kasım Cumartesi günü Avrupa Saati İle 19.00’da gerçekleşecek program MC TV ve Hizmetten YouTube kanalından yayınlanacak.

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Barış Cem Kaya’nın sunacağı programa Sevda Arslan, Züleyha Özşahin, İsmail Nazlı, Engin Yiğit gibi öğretmen ve idarecilerin yanı sıra ilahiyatçı Abdullah Aymaz, gazeteciler Kerim Balcı ve Şemsinur Özdemir de konuk olarak katılacak.

PAKTÜRK öğretmenleri, Pakistan’da geçirdikleri yılları, çeyrek asır boyunca verilen eğitim hizmetlerini, öğrenci ve velilerle kurulan bağları, iş adamlarının verdiği desteği, 2018 sonunda alınan siyasi bir karar sonucu Pakistan’dan nasıl ayrıldıklarını anlatacak. Öğretmenler ayrıca bu süreçte yaşadıkları zorlukları ve Pakistan halkını desteklerinden bahsedecek.

GoFundMe’den £30.000’luk bağış hedefleniyor

Diğer konuklar ise İngiltere merkezli London Advocacy Group rehberliğinde yürütülen hukuk mücadelesi kapsamında şu ana kadar neler yapıldığını, bundan sonra hangi adımların atılacağını aktaracak. Programda, PakTurkFile projesinin kapsamı ile kamuoyu oluşturma ve piar çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilecek projelere de değinilecek.  

Programın bir diğer amacı, PakTurkFile projesi için açılan GoFundMe kampanyasına bağış toplamak. Hedeflenen bağış miktarı 30.000 İngiliz Sterlini. Toplanan meblağ, hukuk mücadelesinin yanı sıra bir dizi sosyal ve kültürel faaliyet kapsamında kullanılacak.

Projelerden bazıları şöyle: Oxford Üniversitesi ve benzeri platformlarda PAKTÜRK Okulları’nın anlatılacağı konferans ve paneller düzenlemek, belgesel ve filmler yapmak, 3 farklı dilde kitap çıkarmak, sergiler açmak, albümler hazırlamak.
London Advocacy Group’un denetiminde yapılacak harcamalar belirli aralıklarla kamuoyuna açıklanacak.
Kampanya kapsamında hayata geçirilecek proejeler detaylı olarak GoFundMe bağış sitesinde açıklanıyor:



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