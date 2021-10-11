PAKTÜRK Okulları’ndan iki önemli adım daha

Türkiye hükümetinin 2018 yılı sonunda gasp ettiği Pakistan’daki Türk Okulları (PAKTÜRK), başlattığı hak ve hukuk mücadelesinde ilk resmî adımı attı. İngiltere’de faaliyet gösteren London Advocacy Group rehberliğinde hareket eden bir grup PAKTÜRK temsilcisi, kısa süre önce Pakistan İçişleri Bakanlığı’na itiraz dilekçesi verdi. London Advocacy avukatlarının sunduğu dilekçede, PAKTÜRK Okulları’nın ‘yasaklı kurumlar’ listesinden çıkarılması ve sahiplerine iade edilmesi istendi.
Öğretmen ve idarecilerden oluşan PAKTÜRK temsilcileri, hukuk mücadelesine kaynak sağlamak ve seslerini daha geniş kitlelelere duyurmak amacıyla da GoFundMe üzerinden bağış kampanyası başlattı: www.gofundme.com/f/pakturkfile2021
11 Ekim Pazartesi günü itibarıyla bağışa açılan kampanyada 30.000 Sterlin toplanması hedefleniyor. GoFundMe sayfasında, kampanyadan sağlanan gelirle hayata geçirilecek projeler detaylarıyla açıklanıyor.
Pakistan yönetimi, Türkiye’deki Erdoğan rejiminin baskısı ile 23 yıldır hizmet veren PATÜRK Okulları’nın bağlı olduğu Uluslararası Çağ Eğitim Vakfı’nı hiç bir hukukî gerekçe göstermeden ‘teröre destek veren kurumlar’ listesine dahil etmiş ve okulları Türk hükümetinin güdümündeki bir vakfa vermişti.
PAKTÜRK Okullları eski yöneticisi Murat Ercan, her iki gelişme hakkında bilgiler verdi. Ercan, uzun süredir hazırlığını yaptıkları idari başvurunun resmî prosedürler gereği biraz geciktiğini söyledi. Pakistan İçişleri Bakalığı’na verdikleri dilekçenin takipçisi olduklarını belirten Ercan, hakkaniyetli bir kararın çıkmaması halinde hukuk mücadelesini ülkenin en yüksek yargı mercilerine kadar götürmeye kararlı olduklarını vurguladı.
Siyasî kararlara karşı sadece hukuk yoluyla mücadele etmenin yeterli olmadığını ifade eden Ercan, “Sesinizi uluslararası kamuoyuna duyurmanız ve güçlü bir destek bulmanız gerekiyor. Biz bunun için 2021 başında bir internet sitesi (www.pakturkfile.org), YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarımızı açtık. İnternet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak hatıralarımızı yayınlıyoruz, bir anlamda PAKTÜRK’ün çeyrek asırlık tarihini yazıyoruz. Bundan sonra hak mücadelesi ile ilgili gelişmeleri de bu kanallardan duyuracağız.” dedi.
Pakistan’da verilen itiraz dilekçesinin ardından kamuoyu oluşturma çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Ercan, önemli bir bölümü internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilecek projeler hazırladıklarını kaydetti ve şunları söyledi: “Detaylarını internet sitemizde de paylaştığımız projeleri 2022 sonuna kadar hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bu noktada PAKTÜRK’ün eski çalışanları ve gönüldaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. GoFundMe kampanyamızı da çok önemsiyoruz. Bunu, mücadelemizi dünya kamouyuna yaymanın, vicdanlara duyurmanın bir yolu olarak görüyoruz. GoFundMe kampanyalarında bağışın miktarından ziyade bağışçı sayısı önemlidir. Dolayısıyla eğitime gönül vermiş herkesin mütevazı miktarlarla da olsa bağışta bulunmasını ve çevresini bu konuda teşvik etmesini bekliyoruz.”
PAKTÜRK ekibinin hayata geçirmeyi planladığı proejeler:
• Başlatılan idari ve hukuki mücadeleyi sonuna kadar götürmek. Pakistan Yüksek Mahkemesi (High Court) ve Anayasa Mahkemesi’nde (Supreme Court) davalar açmak.
• Hali hazırda Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yayın yapan www.pakturkfile.org sitesine üçüncü dili, Urducayı eklemek.
• Halen tashih aşamasında olan 5 kitabın (Bizdeki Pakistan, Bende Kalan, Pakasya’dan Manzaralar, Pakistan’da Kalbim Kaldı, Pakistan Aha Şurası!) Türkçe versiyonunu bu yıl sonunda kadar yayınlamak. Gelecek yıl en az 5 kitap daha çıkarmak.
• Yapılan çalışmaları duyurmak, kamuoyu desteğini arttırmak için sosyal medya kampanyaları düzenlemek. Sosyal medya hesaplarının takipçi sayılarını arttırmak.
• YouTube kanalında her ay 3-4 yeni video yayınlamak. İnternet sitesindeki uygun içerikleri buraya taşımak.
• PakTurk’ün başarıları ve sosyal faaliyetlerini anlatan nitelikli belgesel ve kısa filmler hazırlamak.
• PakTurk Okulları’nın Pakistan’a ve eğitime kazandırdığı değerler ile dünya barışına sağladığı katkıların müzakere edileceği akademik ve yarı-akademik, panel, konferans ve çalışma toplantıları düzenlemek.
• PakTurk Eğitim Kurumları’nın tarihiyle ilgili fotoğraf albümü ve albümdeki fotoğrafların gösterileceği online sergiler açmak.
• PakTurk’te okumuş, çalışmış, velisi ve mütevellisi olmuş Pakistanlı dostlarla kurulmuş gönül bağını yeniden tesis etmek.
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