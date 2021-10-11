PAKTÜRK Okulları’ndan iki önemli adım daha

Türkiye hükümetinin 2018 yılı sonunda gasp ettiği Pakistan’daki Türk Okulları (PAKTÜRK), başlattığı hak ve hukuk mücadelesinde ilk resmî adımı attı. İngiltere’de faaliyet gösteren London Advocacy Group rehberliğinde hareket eden bir grup PAKTÜRK temsilcisi, kısa süre önce Pakistan İçişleri Bakanlığı’na itiraz dilekçesi verdi. London Advocacy avukatlarının sunduğu dilekçede, PAKTÜRK Okulları’nın ‘yasaklı kurumlar’ listesinden çıkarılması ve sahiplerine iade edilmesi istendi.











11 Ekim Pazartesi günü itibarıyla bağışa açılan kampanyada 30.000 Sterlin toplanması hedefleniyor. GoFundMe sayfasında, kampanyadan sağlanan gelirle hayata geçirilecek projeler detaylarıyla açıklanıyor.















Pakistan yönetimi, Türkiye’deki Erdoğan rejiminin baskısı ile 23 yıldır hizmet veren PATÜRK Okulları’nın bağlı olduğu Uluslararası Çağ Eğitim Vakfı’nı hiç bir hukukî gerekçe göstermeden ‘teröre destek veren kurumlar’ listesine dahil etmiş ve okulları Türk hükümetinin güdümündeki bir vakfa vermişti.







PAKTÜRK Okullları eski yöneticisi Murat Ercan, her iki gelişme hakkında bilgiler verdi. Ercan, uzun süredir hazırlığını yaptıkları idari başvurunun resmî prosedürler gereği biraz geciktiğini söyledi. Pakistan İçişleri Bakalığı’na verdikleri dilekçenin takipçisi olduklarını belirten Ercan, hakkaniyetli bir kararın çıkmaması halinde hukuk mücadelesini ülkenin en yüksek yargı mercilerine kadar götürmeye kararlı olduklarını vurguladı.











Pakistan’da verilen itiraz dilekçesinin ardından kamuoyu oluşturma çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Ercan, önemli bir bölümü internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilecek projeler hazırladıklarını kaydetti ve şunları söyledi: “Detaylarını internet sitemizde de paylaştığımız projeleri 2022 sonuna kadar hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bu noktada PAKTÜRK’ün eski çalışanları ve gönüldaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. GoFundMe kampanyamızı da çok önemsiyoruz. Bunu, mücadelemizi dünya kamouyuna yaymanın, vicdanlara duyurmanın bir yolu olarak görüyoruz. GoFundMe kampanyalarında bağışın miktarından ziyade bağışçı sayısı önemlidir. Dolayısıyla eğitime gönül vermiş herkesin mütevazı miktarlarla da olsa bağışta bulunmasını ve çevresini bu konuda teşvik etmesini bekliyoruz.”













PAKTÜRK ekibinin hayata geçirmeyi planladığı proejeler:





