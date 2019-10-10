Samanyolu Haber /Ekonomi / Pamuk alım fiyatı açıklanmadı, üretici şakın /10 Ekim 2019 09:50

Pamuk alım fiyatı açıklanmadı, üretici şakın

Pamuğun alım fiyatının hâlâ açıklanmamış olması hasata başlayan üreticilerin elini kolunu bağladı. Son 2 yıldır pamuk prim fiyatlarının aynı kalması nedeniyle zor günler geçiren üreticiler, geçen yıl hasat döneminde kilosu 4-4.6 lira ile başlayan pamuk alım fiyatlarının yıl içinde 3-3.5 liraya kadar düştüğünü belirterek, bu yıl henüz fiyat da açıklanmadığı için ne yapacaklarını bilmediklerini söylüyor.

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Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, hasadı başlanan pamuğun alım fiyatının hâlâ açıklanmamış olmasına tepki gösterdi. “Tarım ve Orman Bakanı devletin alım yapmadığı ayçiçeği de dâhil birçok ürünün alım fiyatlarını açıkladı ama pamuk konusunda tek bir söz söylemedi” diyen Sarıbal, “Pamuk üreticisi üvey evlat mı?” diye sordu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 500 kilo kota uygulaması ile mağdur olan üreticiye duyarsız kalmasının sektöre darbe vurduğunu vurgulayan Sarıbal, şunları söyledi:

“Devlet alım yapmadığı ayçiçek için bile alım fiyatı açıklarken, pamuk konusunda sessiz kalıyor. Geç olmadan pamuk fiyatlarına müdahale edilmelidir. Ayrıca üreticinin prim desteği kiloda 1.25-1.50 TL/olarak yeniden belirlenmelidir. Bu yapılmadığı takdirde, son yıllarda artış gösteren pamuk üretiminde yine geriye gidiş yaşanacak. Bu politika ile gelecek yıl 1 milyon dekar ekilmeyecek. Hem ekim alanlarımızdan olacağız hem de ithalatımız artacak. ‘Paramız var ki ithal ediyoruz' diyerek Cumhuriyet tarihinin ithalat rekorlarını kıran Bakan Pakdemirli ile ‘beyaz altın'da da yeni bir rekora imza atılacak.”

“Ülkemizin 1.5 milyon ton lifli pamuk ihtiyacı varken pamuk üretiminin azalması kabul edilecek bir durum değil" diyen Sarıbal, "2016'da 4 milyon dekarın üzerinde ekim alanı varken pamuk fiyatlarının biraz desteklenmesi ile 1 milyon dekar artış sağlandı ve 5 milyon dekara çıktı. Üretici desteklenirse pamuk ihtiyacımızın tamamını yurt içinden sağlayabiliriz” dedi.
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