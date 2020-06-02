Samanyolu Haber /Ekonomi / Pamukkale 200 şubesini kapatıyor /02 Haziran 2020 10:43

Pamukkale 200 şubesini kapatıyor

Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç: Peyderpey 200 şubeyi kapatacağız. Başka çaresi yok bu işin.

SHABER3.COM

Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç, online satışlara daha fazla yöneleceklerini belirterek yaptığı açıklamada “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İş yapış şekillerimizi değiştiriyoruz. Otogarlar ve şehir içerisindeki belirli satış noktalarını bırakarak yolumuza devam edeceğiz.

Tüm Türkiye’de 250 adet şubemiz var. Peyderpey 200 şubeyi kapatacağız. Başka çaresi yok bu işin. Artık ağırlıklı olarak online bilet satışımız olacak. Yolcularımız sağlığı açısından da bu durum çok daha iyi olacak” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pamukkale 200 şubesini kapatıyor Sonraki Haber >>

Ergenekon sanığına jet tutuklama

Ergenekon sanığına jet tutuklama

Bez alacak parası yok, Ama AKP'ye oy veriyor

Bez alacak parası yok, Ama AKP'ye oy veriyor

Yamaç paraşütü yaparken ilginç kaza

Yamaç paraşütü yaparken ilginç kaza

Korkutan hortum

Korkutan hortum

Görüntüler korkunç: Tanker kalabalığın üzerine sürdü

Görüntüler korkunç: Tanker kalabalığın üzerine sürdü

Protestocular Beyaz Saray’ın kapısında

Protestocular Beyaz Saray’ın kapısında

Saadet Partisi'nden Mavi Marmara videosu

Saadet Partisi'nden Mavi Marmara videosu

New York polisi protestocuların üzerine araç sürdü!

New York polisi protestocuların üzerine araç sürdü!

Emniyet'te işkencenin görüntüleri!

Emniyet'te işkencenin görüntüleri!

İnsanlık için büyük bir adım

İnsanlık için büyük bir adım
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:12:48