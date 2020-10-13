Samanyolu Haber /Ekonomi / Pamukkale Turizm için karar verildi /13 Ekim 2020 23:11

Pamukkale Turizm için karar verildi

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle firmalar neredeyse her gün konkordato ilan ediyor.

SHABER3.COM

Pamukkale Turizm'in grup şirketi Pamukkale Turizm Seyahat Ltd. Şti'nin ilan ettiği konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi. Buna göre şirket borçlarını ilk bir yıl ödemeyecek. Daha sonra borçlar 48 ayda ödenecek. 

Alacaklı olan tedarikçi ve finans kuruluşlarının yüzde 99'unun olumlu oyunu alan şirketin konkordato projesi, Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada onaylandı.

Borçlarını bir yıl sonra 48 ayda ödeyecek olan firma, seferlerine devam edecek.

Pamukkale Turizm'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye ekonomisine istihdam sağlamayı ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmayı aynı sorumluluk şuuruyla sürdürmekteyiz. 3 bin 500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesine destekleri için teşekkür ederiz. Önümüzdeki altı ay zarfında diğer grup şirketlerimizin projelerinin de tasdik edilmesiyle yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam edeceğiz.”
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