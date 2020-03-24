Samanyolu Haber /Gündem / Pamukkale Üniversitesi Rektörü, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı! /24 Mart 2020 22:22

Pamukkale Üniversitesi Rektörü, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Rektör Hüseyin Bağ, Pamukkale Üniversitesi’ne (PAÜ) bağlı Tarım Bakanlığı ve AB destekli ‘Yerli Tohum ve Bitki Üretim Merkezi’nin tarlasına öğrencilere yapılacak sosyal tesis için iş makinesiyle girdi.

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (BİYOM) ‘Yerli Tohum ve Bitki Üretim Merkezi’nde Tarım Bakanlığı ve AB destekli üretim yapılıyordu.Üniversite yönetimi alanın bir kısmına öğrenciler için sosyal faaliyet alanı yapma kararı aldı. Karara tepki gösteren bazı öğretim üyeleri, bir süredir söz konusu alanda nöbet tutuyordu.


 
Sözcü’de yer alan haber göre; Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı. BİYOM’da görevli Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, üniversitenin kararına tepki göstererek, Rektör Bağ’ın müdahalesini engellemeye çalıştı.

İş makinası ve üniversite güvenliği ile alana gelen Rektör Bağ, akademisyenlerin tepkisine rağmen alanda kazı çalışmasına devam etti.

İki isim daha sonra şu açıklamayı yaptı:
Türkiye’nin gıda geleceği bu projeye bağlı. Yerli tohum ve bitkiler üretiyoruz. Burada uygulanan projelerin altında PAÜ Rektörü’nün de imzası var. Lasmanını Tarım Bakanlığı yaptı. Devlet destekli proje nedeniyle ürettiğimiz bitki tarlalarımızın üzerinden, dozerlerle kanal açılıyor. Tüm karşı çıkışlarımıza rağmen engel olamıyoruz. Tüm kamuoyunu ve bilim insanları, siyasileri ile bakanlık yetkililerini, bu katliamın durdurulması için göreve çağırıyoruz. Öte yandan, 10 dekar bilim tarlalarının 1 dekarlık kısmının sosyal tesis için kullanılacağı öğrenildi.

REKTÖR BAŞ EŞİNİ ÜNİVERSİTEYE ATAMIŞTI
15 Temmuz’dan sonra vekaleten göreve getirilen ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla asaleten Pamukkale Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ı kamuoyu eşi Derya Bağ’ı, Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’ne Enstitü Sekreteri olarak atamasıyla tanıdı.

Kamuoyunun ve YÖK’ün tepkisi üzerine atamayı geri çeken Bağ, bir süre sonra eşi Derya Bağ’ı Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bilgisayar işletmeni olarak atadı. Bazı üniversite çalışanları, Rektör Bağ, hakkında mobbing uyguladığı gerekçesiyle dava açmıştı.
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