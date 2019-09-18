Samanyolu Haber /Dünya / Panda Çuang Çuang'ın zamansız ölümüne Çin'den soruşturma /18 Eylül 2019 15:48

Panda Çuang Çuang'ın zamansız ölümüne Çin'den soruşturma

Çin tarafından Tayland'da bir hayvanat bahçesine ödünç verilen dev panda Çuang Çuang'ın zamansız ölümü üzerine Çinli uzmanlar bir soruşturma başlatıyor.

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Çuang Çuang, 2003 yılından bu yana Tayland'ın Çang Mai bölgesindeki hayvanat bahçesinde yaşıyordu.

Çiftleşmesi istenen dişi panda Lin Hui'ye ilgi göstermeyen Çuang Çuang'ın cinsel isteğini artırmak için çeşitli yöntemler denenmiş ve hikayesi bütün Tayland'da izlenir olmuştu.

Çuang Çuang'ın Pazartesi günü beklenmedik bir anda gelen ölümü anavatanı Çin'in sosyal medyasında büyük bir öfke dalgası yarattı. Bir çok Çinli Tayland'ı hayvana doğru dürüst bakmamakla suçladı.

Çuang Çuang 19 yaşındaydi. Dev pandalar esaret koşullarında ortalama 25 ila 30 yıl yaşıyorlar.
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