Pandemi bankaları vurdu: 256 şube kapandı, 2 bin 224 bankacı işsiz kaldı

Türk bankacılık sektörü pandemiye rağmen büyüme ve kârlılıkta iyi sonuçlar elde etse de, şube ve personel sayısında son 5 yıldır süren kayıp 2020’de de devam etti. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Aralık 2020 raporu, geçen yıl 2 bin 224 bankacının işsiz kaldığını ve 256 banka şubesinin kapandığını gösteriyor.



KÂRLILIKLARI ARTTI





Sözcü’nün haberine göre, işten çıkarma yasağına rağmen önceki yıllarla aynı hızda personel çıkarmaya devam eden bankalar, 2020 Kasım sonu itibarıyla personel başına kârlılıklarını yüzde 31 artırdı. Bankaların vergi öncesi kârlılığının toplam personel sayılarına oranı yani personel başına kârlılıkları 2019 Kasım ayında 280 bin TL iken 2020 Kasım sonunda 366 bin TL‘ye çıktı.





İSTİHDAM KAYBI SÜRECEK





Sektörde 5 yıllık istihdam kaybı 10 bin 86’ya, kapanan şube sayısı ise 838’e çıktı. Rapora göre, Aralık 2020 itibarıyla 54 banka 9 bin 943 şubesiyle faaliyet gösteriyor. Şube sayısının ilk kez 10 binin altına inmesi dikkat çekici. Çalışan sayısı ise 186 bin 613’e düştü. Başkent Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, düşüşte dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisinin olduğunu, sürecin pandemiyle hızlandığını söyledi. Babuşçu, düşüşün önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti.





BANKALARA YÜZDE 10’LUK TEMETTÜ İZNİ





2018 ve 2019 yıllarında bankaların kâr dağıtımına izin vermeyen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2020 yılı net dönem kârları için sınırlı izin verdi. TBB’nin açıklamasında “Olası kâr dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları çerçevesinde 2020 yılı dönem net kârından yüzde 10’unu kadar karşılanması uygun görülmüştür” denildi. Bankaların 2020’nin 11 aylık döneminde net kârı %23 artışla 57.3 milyar TL oldu.