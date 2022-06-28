Omicron varyantıyla birlikte daha hızlı yayılan ve hafif geçmeye başladığı aktarılan koronavirüs salgınıyla ilgili Türk Toraks Derneği (TTD) Yönetiminden "Pandemi bitmiş gibi davranamayız" uyarısı geldiği belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre tüm önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte Kovid-19 salgını da yeniden tırmanışa geçti. Dünyanın bazı ülkeleri ve Avrupa’da bir süredir yaşanan vaka artışları Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilerde Türkiye’de de artış olduğunu ortaya koydu. Haziran ayının ilk haftasında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayısı yaklaşık yüzde 50 artışla 11 bin düzeyine geldi. Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 vaka sayısına göre 13-19 Haziran’da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti. tüm önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte Kovid-19 salgını da yeniden tırmanışa geçti. Dünyanın bazı ülkeleri ve Avrupa’da bir süredir yaşanan vaka artışları Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilerde Türkiye’de de artış olduğunu ortaya koydu. Haziran ayının ilk haftasında 7 bin 500 civarında seyreden haftalık vaka sayısı yaklaşık yüzde 50 artışla 11 bin düzeyine geldi. Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 vaka sayısına göre 13-19 Haziran’da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.

MASKE KULLANIMI UYARISI





Türk Toraks Derneği (TTD) Yönetim Kurulu, "Şu anda ülkemizde de kliniklerde Kovid-19 vakalarında hareketlilik gözlenmekte. Dünya ülkeleri önlemleri tekrar gözden geçirmeye başlamışken, biz de pandemi bitmiş gibi davranamayız" uyarısında bulunarak toplu ulaşım başta olmak üzere kapalı mekanlarda maske kullanım zorunluluğunun yeniden gündeme gelmesi gerektiğine dikkat çekti.