Pandemi dönemin yıldızı Zoom’dan yeni özellik

Covid-19 pandemisi nedeniyle videokonferans görüşme uygulaması Zoom, evden çalışan ve uzaktan eğitim görenlerin vazgeçilmez uygulaması haline geldi.







Zoom, çok yakında altyazı özelliğinin 2021 sonbaharına kadar tüm tüm kullanıcılar için aktif hale geleceğini duyurdu.







Şu anda yerleşik yapay zeka destekli özellik, yalnızca ücretli hesap sahipleri tarafından erişilebilir durumda.





Ancak Zoom, işitme kaybı olanlar gibi canlı transkripsiyonlara ihtiyaç duyan ücretsiz hesap sahiplerine yardımcı olmak amacıyla, özelliğin kullanıma sunulacağı sonbahara kadar otomatik altyazı isteklerini kabul edeceğini bildirdi.