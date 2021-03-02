Samanyolu Haber /Teknoloji / Pandemi döneminin yeni hastalığı: ' Zoom Yorgunluğu ' tescillendi /02 Mart 2021 16:14

Pandemi döneminin yeni hastalığı: ' Zoom Yorgunluğu ' tescillendi

Bütün gününüzü bilgisayar başında, görüntülü toplantılarla geçirmenize rağmen yorgun mu hissediyorsunuz? O zaman "Zoom yorgunu" olabilirsiniz. Peki ama nedir bu Zoom yorgunluğu?

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Eğer gün içerisinde yaptığınız tek fiziksel aktivite çayınızı yenilemek ve bir grup video görüşmesi yapmak olmasına rağmen kendinizi yorgun hissediyorsanız, Stanford araştırmacıları artık bu duruma bir isim koymuş durumda: Zoom yorgunluğu.

Her ne kadar Technology, Mind and Behavior dergisinde yayımlanan yeni araştırmanın arkasındaki araştırmacılar bu yorgunluğun tüm video görüşme platformlarında yaşanabileceğini belirtseler de, bu duruma Zoom yorgunluğu demeyi tercih ettiler. Dahası, Zoom yorgunluğunun neden gerçekleştiğine dair net bilgiler de sunuyorlar.

Zoom Yorgunluğu Neden Oluyor?
Araştırmacılar, Zoom yorgunluğunun temel olarak dört ana sebebe bağlı olduğunu söylüyor: Yoğun ve sürekli göz teması, sürekli kendinizin videosunu izlemek, masada kalma sebebiyle sınırlı hareket ve fiziksel görüşmelerde sezgisel olarak fark edeceğiniz sosyal ipuçlarını fark etmek için daha fazla enerji harcamak.

Makalenin devamında ise araştırmacılar, bu alanların her biri hakkında konuşarak bunları dengelemek için tavsiyelerde bulunuyor. Bu tavsiyelerin arasında görüşmeler sırasında kendi videonuzu kapatmak ve masanızı, hareket etmek ve gerinmek için daha fazla alanınız olacak şekilde yerleştirmek gibi öneriler bulunuyor.
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