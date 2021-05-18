Samanyolu Haber /Dünya / Pandemi gölgesinde yaz tatili için rezervasyonlar başladı /18 Mayıs 2021 21:03

Pandemi gölgesinde yaz tatili için rezervasyonlar başladı

Yaz ayları yaklaşırken seyahat ile ilgili aramalar arttı, rezervasyonlar yapılmaya başlandı; ancak seyahat planları tüm kıtalarda aynı şekilde seyretmiyor.

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Pandemiyle beraber pek çok kişi için tatil planları uzun süredir hayal kırıklığı ile sonuçlanıyor. Gezmeyi ve seyahat etmeyi sevenler kısıtlamalar, seyahat engelleri ile planlarını ertelerken son zamanlarda aşılamaların artmasıyla yeniden bu özgürlüklerini geri almaya çalışıyorlar.

Aşılama ve vaka oranlarına bağlı olarak rezervasyonlar artıyor, uçak biletleri satılıyor. Tabii bu durum tüm kıtalarda ve ülkelerde aynı oranda seyretmiyor.

AVRUPA HAREKET HALİNDE

Avrupa’da 30’dan fazla ülkeyi temsil eden kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Avrupa Seyahat Komisyonu’na göre, Avrupalıların yarısından fazlası (%56) bu yaz seyahat etmeyi planlıyor ve büyük çoğunluğu kıta içinde kalmayı seçiyor.

Komisyonun yaptığı ankete katılanların yaklaşık yarısı (%49) başka bir Avrupa ülkesine seyahat planlarken, %36’sı kendi ülkesinin sınırları içinde kalmayı planlıyor. Nisan ayında yayınlanan araştırmaya göre, seyahat etme olasılığı en yüksek olanların %29’u Mayıs ve Haziran arasında plan yaparken, %46’sı Temmuz ve Ağustos aylarını bekliyor.

Komisyon, Avrupalıların bu yaz seyahat etmeyi planladıkları yerleri ise şu şekilde belirledi:

İspanya: %10.4
İtalya: %9
Fransa: %7
Yunanistan: %6,2
Almanya: %5,2

Anket sonuçlarına göre aile ve arkadaşlar bu yıl arka planda kalıyor; sadece %19’u öncelikli olarak onları görmek için seyahat rezervasyonu yapıyor. Seyahat etme olasılığı en yüksek olanların üçte ikisi (%66) eğlence amaçlı gezmek istiyor ve %34’ü de deniz tatili tercih ediyor.

Tatilcilerin %50’sinden fazlası uçmayı tercih ederken, araba yolculuğu (%36) en popüler ikinci ulaşım olarak ortaya çıkıyor.
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