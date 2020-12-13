Pandemi 'Kanser hastaları'nı da vurdu : Yakında patlama bekleniyor

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Covid-19 Pandemisi 9. Ay Değerlendirme Raporu’nun en çarpıcı kısımlarından olan “Bizi Bekleyen Kanser Pandemisi” başlıklı bölüm TTB Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya tarafından kaleme alındı. Raporda, “Önümüzdeki yıllarda ‘kanser pandemisi’ gibi bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalınabileceği” ifade edildi.





Raporda, Covid-19 salgını nedeniyle hasta sayısı ve ölümler artarken pandeminin etkisiyle, başta kanser olmak üzere kronik hastalığı bulunan hastalara yeterli sağlık hizmeti sunulamadığı için Covid-19 dışı hastalıklara bağlı erken ölümlerin de yaşandığını belirtti.





PANDEMİYLE MÜCADELEYE KANALİZE EDİLDİ





“Covid-19 pandemisinin başlaması ile birlikte tüm kamu hastanelerinde hemen hemen tüm branşlarda sağlık çalışanlarının emeği pandemi ile mücadeleye, Covid-19’un tanı, tedavi ve bakımına kanalize edildi” denilen raporda şu ifadeler yer aldı:





“Koronavirüs salgınına ilişkin olarak sağlık kuruluşlarında yapılan gerek fiziki, gerekse idari düzenlemeler nedeniyle 9 aydır Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde ve devlet üniversite hastanesinde yeterli düzeyde rutin sağlık hizmeti verilememektedir. Başta kanser hastaları olmak üzere, takip ve tedavi gereksinimleri bulunan Covid-19 dışı kronik hastalıkları bulunan hasta grubunun bir çok sağlık gereksinimleri bulunmakta ve kamu hastanelerinde karşılanamamaktadır. Bu durum yoksul/maddi olanakları sınırlı hastaların da özel hastanelere yönelmelerini zorunlu kılmakta, bu olanağı bulunmayan kişiler hastalığın ağır sonuçlarını yaşamak durumda kalmaktadır.”





COVID-19 DIŞI ERKEN ÖLÜMLER YAŞANABİLİR





“Ülkemizde de COVID-19 pandemisi ve sağlıkta dönüşüm programının yol açtığı sorunlar nedeniyle önümüzdeki yıllarda bir kanser ‘pandemisi’ yaşanması beklenmelidir” uyarısında bulunulan raporda, “Olağan zamanlarda da koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere gereksinimleri karşılamayan kamusal sağlık hizmetlerinin organize edilmemesi durumunda, Covid-19 dışı birçok erken ölümün yaşanması ne yazık ki olasıdır. Pandeminin kontrol altına alınamaması sonucunda rutin tarama programlarına göre tarama zamanı gelen hastaların sağlık kuruluşlarına başvuramadığı, kanser belirti ve bulgusu olabilecek kitle tespit eden pek çok kişinin virüs bulaşı endişesiyle sağlık kuruluşlarına başvurmayı ertelediği gözlenmektedir” ifadeleri yer aldı.





KANSER TARAMALARI YAPILAMADI





Yapılan kanser taramalarıyla yılda 20 binin üzerinde erken kanser vakalarının yakalandığı ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl taramaların yapılamadığı da ifade edildi. Raporda, “Ülkemizde Covid-19 pandemisinin bu biçimde devam etmesi durumunda önümüzdeki yıllarda ‘kanser pandemisi’ gibi bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Beklenen kanser pandemisini önlemenin yolu piyasacı sağlık politikalarından vazgeçilerek, toplum katılımının sağlandığı ve kamu olanaklarının yurttaşlar yararına kullanılmasından geçmektedir. Aslolanın pandemileri ortaya çıkartan koşulların değiştirmek gerektiği unutulmamalıdır” da denildi.