Pandemi Kurulu üyesi: İzole edilmesi gereken insan sayısı 100 bine yaklaştı

Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi de olan Aksakal, test sonucu pozitif çıkan veya pozitif kişilerle teması bulunan kişilerin uyması gereken izolasyon sürecinin önemine dikkat çekti: “İzolasyon kişinin kesinlikle evde kalması ya da herhangi bir ortamda diğer insanlarla temasının olmayacağı şekilde yaşamaya devam etmesi demek. Gördüğümüz çok enteresan haberler var. Pozitif olup düğün yapanlar ya da pozitif olmalarına rağmen misafir kabul edenler, kendileri dışarı çıkarak başka insanlarla temas edenler var. Bu bizim istemediğiniz bir şey çünkü zaten virüsün yayılma yolu bu.”







İzolasyonun toplumdaki vaka sayısının tespit edilenden daha fazla olduğuyla ilgili tahminler de hesaba katılınca çok daha önemli hale geldiğini anlatan profesör şöyle devam etti: “Açıklanan vaka sayılarının her gün biriktiğini ve bu kişilerin izolasyon sürelerinin 14 gün boyunca devam ettiğini düşünün. Kümülatif olarak bakarsanız bu kişilerin 100 binleri bulması mümkün. Yani izole edilmesi gereken insan sayısının 100 bine yaklaştığını düşünüyorum.”





‘Başaramazsak vaka sayılarımız daha da artacak’

Virüsün hızlı yayılımına da vurgu yapan Prof. Dr. Aksakal şunları söyledi: “İnsanlar pozitif olduğunu bilmesine rağmen toplum içine çıkmaya devam ediyorlar. Bizim hem toplum içinde hem de evlerinin içinde bu kişilere izolasyonu çok iyi anlatmamız lazım. Bu kişilerin kesinlikle sokağa çıkmalarına, diğer insanlarla iletişimde olmalarına, bir kalabalığa girmelerine ya da insanları eve davet etmelerine engel olmamız gerekiyor. Bunu başaramazsak vaka sayılarımız her geçen gün daha da artacak.”



