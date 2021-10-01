Pandemi sebebi ile uçak bileti iptal edilenleri sevindirecek haber

AB Komisyonu ile yapılan görüşmelerin ardından, Komisyon'un taleplerini kabul eden 16 havayolu şirketi şunlar:
Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling ve Wizz Air.
"Hediye çekine zorlama AB yasalarına aykırı"
"Pandeminin ilk dönemlerinde bazı havayolu şirketleri yolcularını hediye çeklerini kabul etmeye zorladı" diyen AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Komiseri Didier Reynders, bunun AB'nin tüketiciyi koruma kanunlarına aykırı bir davranış olduğunu ifade etti. Tüketiciyi koruma konuları aslında ülkelerin ulusal kurumlarının yetkisi altında. Ancak ilgili bir AB yasası ile ulusal kurumlar arasında oluşturulan ağ sonucu, ülkeler arasında koordinasyon sağlanabiliyor.
Avrupa Tüketiciler Birliği (BEUC) Genel Direktörü Monique Goyens, "Havayolu şirketleri, Avrupa tüketici haklarını pandemi sırasında büyük çapta ihlal etti" diyerek, Avrupa'da hala çok sayıda tüketicinin parasının iade edilmesini beklediğini dile getirdi.