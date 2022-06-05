Samanyolu Haber /Dünya / Pandemi sonrası ilk Hac kafilesi kutsal topraklara ulaştı /05 Haziran 2022 08:58

Pandemi sonrası ilk Hac kafilesi kutsal topraklara ulaştı

Covid-19 nedeniyle iki yıl boyunca kısıtlama uygulanan hac ibadeti için Endonezya'dan yola çıkan ilk hacı adayı grubu Suudi Arabistan'a ulaştı.

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Pandemi nedeniyle iki yıl boyunca kısıtlanan hac ibadeti, bu yıl alınan önlemlerle yapılacak. Türkiye'den 37 bin 770 kişinin hac ibadeti için gideceği Suudi Arabistan, ilk kafilenin ülkeye ulaştığını duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Endonezyalı ilk hacı adayı kafilesinin Medine'ye indiği belirtildi. Hacı adaylarının gelecek günlerde Mekke'ye gidecekleri kaydedildi.

Bakanlık, Malezya ve Hindistan'dan gelecek uçaklarla da hacı adaylarının ülkeye ulaşmaya devam edeceğini duyurdu.

Türkiye'den ilk kafile 7 Haziran'da

Türkiye'den bu sene 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan hac ibadeti için ilk kafile 7 Haziran, son kafile de 5 Temmuz'da yola çıkacak. Dönüşler ise 14 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Suudi Arabistan makamlarının aldığı karar doğrultusunda sadece 65 yaş altındakilerin gideceği hac ibadeti için yolculardan iki doz aşı ve son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi istenecek.

Suudi Arabistan, Covid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu.
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