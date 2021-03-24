Pandemi tedbirleri AKP'ye işlemiyor: ‘ Lebaleb Büyük Kongre’

Türkiye’de corona virüsüyle mücadele kritik bir eşik aşılmaya çalışılırken, Ankara’dan tüyler ürperten görüntüler geldi.









AKP 7. Olağan Kongresi’nin yapıldığı Ankara Spor Salonu hınca hınç doldu, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. MHP’nin aksine seyircili kongre yapmakta ısrar eden AKP’nin çağrısına kulak veren on binlerce partili sabahın ilk saatlerinden itibaren salona gelmeye başladı.













Saat 10.40’da kongrenin yapıldığı salona gelen ve salonun önünde bekleyen on binlerce kişiye seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sizleri kar yağışının tüm mikropları temizlediği anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız? Bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi.” diyerek, kısa bir konuşma yaptı.









Geçen ay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘lebaleb’ olarak nitelendirilen il, kadın ve gençlik kongrelerinin faturası corona virüsü tablosuna yansımış; İstanbul, Sakarya, Giresun, Erzurum, Tokat, Malatya, Balıkesir ve Niğde’de görülen vaka sayıları gözle görülür şekilde artmıştı.













BAZILARI MASKELERİNİ ÇIKARDI





Şubat ayındaki Rize kongresinde partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte şu salonun hali… Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebaleb dolu” diyerek kalabalığı övmüştü

