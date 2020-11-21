Samanyolu Haber /Gündem / Pandemi televizyona ve haber kanallarına ilgiyi artırdı /21 Kasım 2020 16:41

Pandemi televizyona ve haber kanallarına ilgiyi artırdı

RATEM araştırmasına göre, salgın nedeniyle haber kanalları daha çok izlenmeye başladı ve mart başından itibaren televizyon izlenme oranı yüzde 23 arttı.

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Yapılan araştırmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının televizyona ve haber kanallarına olan ilgiyi artırdığını ortaya koyuyor.

AA muhabiri 21 Kasım 'Dünya Televizyon Günü' kapsamında, dünyada en çok televizyon izleyen ülkeleri, izleyicilerin hangi yaş ve eğitim düzeyinde olduklarına ilişkin verileri derledi.

Marttan bu yana televizyon izlenme oranı yüzde 23 arttı
Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) yaptığı araştırmaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle haber kanallarının daha çok izlenmeye başlandığını ve mart ayının başından itibaren televizyon izlenme oranının yüzde 23 arttığını belirtti.

RATEM, abonelik gerektirmeyen ve ücretsiz yayın yapan kanalların en çok Türkiye'de izlendiğini ve Türkiye'nin bu konuda dünyada lider olduğunu ifade etti.

 
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