Samanyolu Haber /Gündem / "Pandemi var denetleyemedik, rapor yazamadık..." /05 Ocak 2021 11:53

"Pandemi var denetleyemedik, rapor yazamadık..."

Son günlerde Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinden devredilen 75 milyon TL ile gündeme gelen Türkiye Varlık Fonu’nun denetimi için her yıl ekim ayında TBMM Başkanlığı’na sunulması gereken rapor henüz hazırlanmadı. Gerekçe ise ilginç.

SHABER3.COM

Kamunun en önemli kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Varlık Fonu’nun, Cumhurbaşkanlığı görevlilerince henüz denetlenmediği, 2019 yılı denetimlerinin bu nedenle "belirsiz" kaldığı ortaya çıktı.

Birgün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek'in haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı yazılı soru önergesinde, Varlık Fonu Denetim Raporları’nın akıbetini sordu.

Özel’e yanıtı, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç verdi.

SALGIN VAR YAPAMADIK

Bilgiç, salgın hastalığı gerekçe göstererek, şunları söyledi:

“Varlık Fonu denetim raporuna ilişkin süreç, TBMM Başkanlığı’nca yakından takip edilmekte olup, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı denetimi ile ilgili olarak mezkur düzenlemedeki ilk denetim aşaması olan bağımsız denetimin 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla tamamlandığı ancak içinde bulunduğumuz Covid-19 salgınının olumsuz etkileri sebebiyle denetimin ikinci aşaması olan Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilecek alanlarında uzman merkezi denetim elemanları tarafından yapılacak denetim sürecinin henüz tamamlanmadığı anlaşılmaktadır."

TBMM Başkanvekili Bilgiç, kanunu ihlal ederek raporları geciktiren yetkililer hakkında herhangi bir işlem başlatılamayacağını da kaydetti. Bilgiç, “Kanunlarda öngörülen usullere veya öngörülen sürelere uyulmaması halinde ilgililer hakkında özel bir yaptırım uygulanabilmesi, ancak kanun koyucunun bu yönde bir düzenleme yapmış olması halinde mümkündür. Bu konuda bir yaptırım öngörülmemiştir” ifadesini kullandı.

"HASTALIĞIN ARKASINA SIĞINDILAR"

Siyasi faaliyetlere engel olmayan salgın hastalığın ülkenin en değerli kuruluşlarını denetlemeye de engel olamayacağını ifade eden Özel, kendisine gönderilen yanıta ilişkin olarak, iktidarın salgın hastalığın arkasına sığındığını vurguladı.

Özel, “İktidar partisi genel başkanı, mitinglerden açılışlara, partisinin il kongrelerinden, çeşitli etkinliklere kadar bir dizi halka açık programda yer almıştır. Cumhurbaşkanlığı’nın siyasi faaliyetlerine engel olmayan pandeminin, Cumhurbaşkanlığı’nın yerine getirmesi gereken bürokratik zorunluluklarına bir engel oluşturduğu iddiası inandırıcılıktan uzaktır. Cumhurbaşkanlığı’nın bu bahanesine TBMM’nin alet edilmiş olması da utanç vesilesidir” görüşünü dile getirdi.

AKP’nin amacının “denetlenemeyen bir rejim” olduğunu söyleyen Özel, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Saray rejimi, denetlenmediği, hesap vermediği, hesap sorulmayan, kendisinden başka kimsenin söz hakkının olmadığı bir rejim yaratmak istemektedir. Ülkemizin en değerli varlıklarının yer aldığı bir fonun denetimden kaçırılmak istenmesi ve bunun bir alışkanlık haline getirilmesi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ne olursa olsun saray rejimi hesap vermekten kaçamayacaktır. Yapılmış olan bu usulsüzlükleri de usulsüzlüklere aranan kılıfı da unutmayacağız.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Pandemi var denetleyemedik, rapor yazamadık..." Sonraki Haber >>

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:44:59