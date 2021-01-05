"Pandemi var denetleyemedik, rapor yazamadık..."

Kamunun en önemli kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Varlık Fonu’nun, Cumhurbaşkanlığı görevlilerince henüz denetlenmediği, 2019 yılı denetimlerinin bu nedenle "belirsiz" kaldığı ortaya çıktı.







Birgün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek'in haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı yazılı soru önergesinde, Varlık Fonu Denetim Raporları’nın akıbetini sordu.





Özel’e yanıtı, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç verdi.





SALGIN VAR YAPAMADIK





Bilgiç, salgın hastalığı gerekçe göstererek, şunları söyledi:





“Varlık Fonu denetim raporuna ilişkin süreç, TBMM Başkanlığı’nca yakından takip edilmekte olup, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı denetimi ile ilgili olarak mezkur düzenlemedeki ilk denetim aşaması olan bağımsız denetimin 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla tamamlandığı ancak içinde bulunduğumuz Covid-19 salgınının olumsuz etkileri sebebiyle denetimin ikinci aşaması olan Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilecek alanlarında uzman merkezi denetim elemanları tarafından yapılacak denetim sürecinin henüz tamamlanmadığı anlaşılmaktadır."





TBMM Başkanvekili Bilgiç, kanunu ihlal ederek raporları geciktiren yetkililer hakkında herhangi bir işlem başlatılamayacağını da kaydetti. Bilgiç, “Kanunlarda öngörülen usullere veya öngörülen sürelere uyulmaması halinde ilgililer hakkında özel bir yaptırım uygulanabilmesi, ancak kanun koyucunun bu yönde bir düzenleme yapmış olması halinde mümkündür. Bu konuda bir yaptırım öngörülmemiştir” ifadesini kullandı.





"HASTALIĞIN ARKASINA SIĞINDILAR"





Siyasi faaliyetlere engel olmayan salgın hastalığın ülkenin en değerli kuruluşlarını denetlemeye de engel olamayacağını ifade eden Özel, kendisine gönderilen yanıta ilişkin olarak, iktidarın salgın hastalığın arkasına sığındığını vurguladı.





Özel, “İktidar partisi genel başkanı, mitinglerden açılışlara, partisinin il kongrelerinden, çeşitli etkinliklere kadar bir dizi halka açık programda yer almıştır. Cumhurbaşkanlığı’nın siyasi faaliyetlerine engel olmayan pandeminin, Cumhurbaşkanlığı’nın yerine getirmesi gereken bürokratik zorunluluklarına bir engel oluşturduğu iddiası inandırıcılıktan uzaktır. Cumhurbaşkanlığı’nın bu bahanesine TBMM’nin alet edilmiş olması da utanç vesilesidir” görüşünü dile getirdi.





AKP’nin amacının “denetlenemeyen bir rejim” olduğunu söyleyen Özel, açıklamalarını şöyle sürdürdü:





“Saray rejimi, denetlenmediği, hesap vermediği, hesap sorulmayan, kendisinden başka kimsenin söz hakkının olmadığı bir rejim yaratmak istemektedir. Ülkemizin en değerli varlıklarının yer aldığı bir fonun denetimden kaçırılmak istenmesi ve bunun bir alışkanlık haline getirilmesi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ne olursa olsun saray rejimi hesap vermekten kaçamayacaktır. Yapılmış olan bu usulsüzlükleri de usulsüzlüklere aranan kılıfı da unutmayacağız.”