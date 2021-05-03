Pandemi yokmuş gibi miting yapan Hindistan lideri seçiminde yenilgiye uğradı

Hindistan'da koronavirüsün çifte mutasyona uğramış yeni varyantının yayılmasına rağmen hem kalabalıklar eşliğinde seçim mitingleri düzenleyen hem de milyonların katıldığı dini festivallerin düzenlenmesine izin veren Başbakan Modi, eyalet seçimlerinde ağır yenilgi aldı.





Her gün küresel çapta vaka ve ölüm sayısı rekorlarının kırıldığı Hindistan, sırf oksijen kıtlığından ölenlerin yakılmasından yükselen dumanların altında kalırken, Hint varyantıyla ilgili ihmalkarlıktan aşı politikalarının yanlışlığına dek eleştiri selinin altındaki Başbakan Narendra Modi, onlarca miting düzenleyerek taraftarlarıyla istila ettiği Batı Bengal eyaletinde hayal kırıklığına uğradı.





Batı Bengal kalesini yıkamadı





Pandemi yerine seçimlere odaklanmakla suçlanan Hindu milliyetçisi liderin kampanyası sırasında çok sert dille hedef aldığı Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee'nin Tüm Hindistan Tabanı Kongresi, oyların yüzde 72'sini alarak eyalet meclisinde 200'den fazla vekillik kazandı. Böylece Modi'nin en ateşli muhaliflerinden biri ve Hindistan'ın tek kadın eyalet başbakanı olan Didi (abla) lakaplı Mamata Banerjee, üst üste üçüncü kez Batı Bengal Başbakanı seçildi. Geçen ay Modi'nin Batı Bengal meclisinde 200'den fazla sandalye kazanacağını iddia ettiği kendi partisi Bharatiya Janata (BJP) ise 77 vekillik alabildi. Ancak BJP'nin hiç iktidar olamadığı Batı Bengal'de 2016'da kazandığı vekillik sayısı 3'tü.





90 milyon nüfuslu Batı Bengal'de bazı kazanımlara dikkat çekmekle birlikte Mamata Didi'yi tebrik eden tweet atan Modi, güney eyaletleri Tamil Nadu ve Kerala'da muhaliflerinin kazanmasını göğüslerken, BJP'nin kuzeydoğu eyaleti Assam'da iktidarını koruması ve federal kontrol altındaki bölge Puducherry'yi kazanmasıyla teselli buldu.





