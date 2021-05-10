Pandemide her Alman 4 bin 671 Euro para biriktirmiş

ING Deutschland ve Barkow Consulting tarafından yapılan bir araştırmaya göre Euro Bölgesi vatandaşlarının birikimleri toplamda şimdiye kadar en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı araştırmadan çıkan başka bir sonuca göre ise Euro Bölgesi'nde en fazla tasarruf edilen ülke açık ara ile Almanya oldu.





DW Türkçe'de yer alan habere göre araştırmadan elde edilen sonuçta, Almanya'daki hanehalkları üst üste sekizinci kez Avrupa'nın tasarruf şampiyonu oldu. Alman tasarruf sahipleri geçen yıl 388,5 milyar euro tasarruf yaparak, 2019'daki tasarruflarını yüzde 45 artırdı. İkinci sıradaki Fransa'da tasarruf sahipleri 260,7 milyar euro, ikinci sıradaki İtalya’da 122,7 milyar euro ve üçüncü sıradaki İspanya’da özel haneler 78,2 milyar euro birikim yaptı.





Yapılan değerlendirmede her Avrupalı'nın geçen yıl ortalama 3 bin 121 euro birikim yaptığı belirtilirken, Almanya'da bu meblağın 4 bin 671 euro olarak tespit edildiği belirtildi. Değerlendirmede Avrupa çapında hanehalkı tasarruflarının bir yıl önceki yıla göre yaklaşık üçte bir artış gösterdiği, söz konusu artışın ise şimdiye dek görülen en yüksek oran olduğu vurgulandı.





Finansal varlıklar arttı





İki ekonomi kuruluşunun hesaplamalarına göre, 2020 yılındaki korona krizinde, 19 AB üyesindeki yatırımcılar ilk kez bir yıl içinde finansal varlıklara 1 trilyon eurodan fazla yatırım yaptı. Buna ek olarak, Avrupa düzeyinde finansal varlıklar bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak 27,3 trilyon euroya yükseldi.





En önemli neden pandemi





Araştırmayı yapan uzmanlar tasarruflardaki genel artışın en önemli nedeni olarak pandemiyi gösterdi. Uzmanlar, kısıtlamalar nedeniyle birçok insanın paralarını normal şartlarda olduğu gibi harcama fırsatı bulamadığına işaret etti. Seyahatlerin ve tatillerin iptal edilmesi, restoranların ve mağazaların geçici olarak kapatılması gibi kısıtlamaların tüketimi yavaşlattığı, bu durumda da tasarruflarda artış meydana geldiği vurgulandı.





Araştırmayla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar ayrıca kısa çalışma veya işsizlik endişelerinin de insanları tasarrufa yönelttiğini belirttiler.





Hisse senetlerine büyük ilgi





Araştırmada Avrupa ülkelerindeki yatırımcılar 2020 yılında hisse senetlerine rekor olarak değerlendirilen miktarda, toplam 49 milyar euro yatırım yaptı. Bu süreçte fonlara yapılan yatırımlar da önemli ölçüde arttı. ING Deutschland Tasarruf ve Yatırım Birimi Yöneticisi Thomas Dwornitzak, hisse senedi ve fon yatırımlarındaki büyük orandaki artışın, klasik tasarruflarla varlıkların artırmanın artık mümkün olmadığı gerçeğiyle açıklanabileceğini söyledi. Yapılan benzer araştırmalarda da insanların korona döneminde hisse senetlerine yöneldiklerine ilişkin sonuçlar ortaya çıktı.