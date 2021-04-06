Samanyolu Haber /Gündem / Pandemide işsiz kalmak ayrı, ahlaksızlıkla suçlanmak ayrı dert /06 Nisan 2021 12:38

Pandemide işsiz kalmak ayrı, ahlaksızlıkla suçlanmak ayrı dert

Türkiye Devrimci İşçi Konfederasyonu (DİSK) Kod-29 ile işçi kıyımının bilançosunu açıkladı. DİSK'in açıkladığı rakamlara göre Kod-29 gerekçesiyle, yani işçinin ahlaksızlık yaptığı iddiası ile ayda ortalama 14 bin 722 işçi işten çıkarıldı.

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Türkiye Devrimci İşçi Konfederasyonu Araştırma Merkezi DİSK-AR, pandemi nedeniyle işten çıkarmanın yasak olduğu söylenen 2020 yılında tam 176 bin 662 işçinin Kod-29 gerekçesiyle işten çıkarıldığını açıkladı.

Kamuoyunda “Kod-29” olarak bilinen ve işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından İş Kanunu'nun 25-II maddesinde yer alan “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” gerekçesi ile feshedilmesi düzenlemesi, pandemi dönemi işten çıkarma yasağının dışında tutulmuştu.

DİSK-AR tarafından yapılan açıklamada şunlara dikkat çekildi:
 
"Günde ortalama 500 işçi Kod-29 ile işten çıkarıldı!

2020 yılında 177 bin işçi Kod-29 bahanesiyle işten çıkarıldı!

Kod-29 gerekçesiyle ayda ortalama 14 bin 722 işçi  işten çıkarıldı!

Kamuoyunda “Kod-29” olarak bilinen ve işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından İş Kanunu’nun 25-II maddesinde yer alan “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” gerekçesi ile feshedilmesi çalışma yaşamının kanayan bir yarasıdır.

Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik  Kurumu (SGK) işten çıkarma veya ayrılma kodlarına ilişkin verileri yayımlamıyor. DİSK-AR tarafından CİMER başvurusu ile SGK’den elde edilen verilere göre 2020 yılında 176 bin 662 işçi Kod-29 nedeniyle işten çıkarıldı. 34 bin 145 kadın ve 142 bin 517 erkek işçi Kod-29 bahanesiyle işten çıkarıldı. Böylece Kod-29 ile işten çıkarılanların sayısı ayda ortalama 14 bin 772 ve günde ortalama 491 kişi oldu.

Kod-29 ile işten çıkarılan işçiler kıdem tazminatı ve ihbar öneli/tazminatı alamıyorlar.  Ayrıca Kod-29’dan çıkarılan işçiler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor.

İşverenlerin uzun yılardır, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı haklarını gasp etmek için başvurdukları bu yöntem, Covid-19 döneminde uygulanan işten çıkarma yasağını delmek için de kötüye kullanılıyor. İş Kanunu’nun 25-II maddesi işten çıkarma yasağının istisnalarından birini oluşturuyor."

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