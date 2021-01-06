Pandemide şeffaflık araştırması: Türkiye 100 ülke arasında 97’nci

CHP'li Budak, TotalAnalysis’in hazırladığı "Covid Veri Şeffaflık Endeksi” verilerini açıkladı. Türkiye’nin 100 ülke arasında 97. sırada yer aldığını belirten Budak, “Ülkemiz dünyada sadece diktatörlükle yönetilen Kuzey Kore’yi ve ülkesinde hiç koronavirüs vakası görülmediğini iddia eden Türkmenistan’ı ve Sırbistan’ı geride bırakabilmiştir” dedi.





Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana 200'den fazla ülke ve 2 bin 200'den fazla bölgede Kovid-19 verileri toplayan İngiltere merkezli bağımsız analiz şirketi TotalAnalysis’in hazırladığı "Covid Veri Şeffaflık Endeksi”ne göre Türkiye, 100 ülke arasında 97’nci oldu. Endekse göre Türkiye veri şeffaflığında sadece Sırbistan, Türkmenistan ve Kuzey Kore’yi geçebildi.





GazeteDuvar'ın haberine göre, araştırmaya ilişkin açıklama yapan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Dünya nezdinde şeffaf, dolayısıyla güvenilir olmadan salgın yönetmeye çalışan bir iktidar var. Oysa şeffaflık olmadan salgının yönetilemeyeceğini sadece biz değil saygın bilim insanları da defalarca dile getirdi. Ama bildiğini okuyan tek adam rejiminin salgını yönetirken ülkeyi getirdiği nokta, kapalı rejim olan Kuzey Kore’nin iki tık üstü oldu” dedi.



