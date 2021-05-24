Samanyolu Haber /Gündem / Pandemide vatandaşa 6.9 milyarlık ceza kesmişler /24 Mayıs 2021 12:45

Pandemide vatandaşa 6.9 milyarlık ceza kesmişler

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak; vergilere art arda zam yapılırken, destek ve harcamaların iyice kısılmasıyla halkın çaresizliğinin görmezden gelindiğini savundu. Toprak “İlk dört ayda artan bütçe gelirlerinin tek başına 6.9 milyar lira, salgında vatandaşa kesilen cezalardan elde edilmiş. Buna karşılık 1.4 milyon esnafa müjde diye açıklanan tek seferlik desteğin toplam tutarı ise 4.6 milyar lira” dedi.

SHABER3.COM

Öte yandan Toprak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ocak-nisan dönemi bütçe rakamlarında, artırılan vergiler ve kesilen cezalarla 73.3 milyar lira harcanabilir faiz dışı gelir fazlası olduğuna dikkati çekti.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Toprak, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iflasın eşiğine getirdiği ülkenin ve milletin sorunlarına kulak tıkayarak, iktidar müteahhitlerinin milyar dolarlık otoyol projelerinin açılışını yapıyor” ifadelerini kullandı.

Toprak, hukuksuz kesilen cezalarla, halktan toplanan paralarla ortaya çıkan milyarlarca liralık gelir fazlasının, halka destek için kullanılmasından kaçınıldığını da dile getirdi. Toprak, “Kurumlar vergisinde, otomobil ÖTV'sinde yapılan yüklü vergi artışları, son olarak akaryakıt ÖTV'sinde yüzde 188 artışla devam ediyor. Geçen yıl ocak-nisan döneminde 321 milyar lira olan bütçe gelirleri toplamı bu yıl 116 milyar liralık artışla 427 milyara çıkarken, vergi gelirleri de 225 milyardan, 106 milyar artışla 331 milyar TL'ye yükseldi” diye konuştu.

Vergi ve ceza gelirleri arttı

Erdoğan Toprak, “Yani iktidar evinde işsiz-aşsız desteksiz oturmaya mahkum ettiği vatandaşa, aylardır işyeri kapalı milyonlarca küçük esnaf ve sanatkâra vereceğini duyurduğu desteğin yaklaşık iki katını zaten salgında peşinen ceza olarak kesip kasaya atmış. Vergi ve cezalar yüzde 30-50 arasında artarken, harcamalar-destekler iyice kısıldı” diye konuştu.

Milyonlarca kişi desteğe muhtaç iken bütçede vergiler ve cezalarla 4 ayda sağlanan 73.3 milyar TL harcanabilir gelir fazlası olduğunu belirten CHP'li Erdoğan Toprak, bu paranın halka destek için kullanılmadığını belirtti. Toprak, “Halkın parası, iktidar müteahhitlerinin hazine garanti ödemeleri, dövize endeksli otoyol, hastane, havaalanı kur farkı ödemeleri, şatafatlı açılış törenleri için kasada tutuluyor. Oysa dört ayda elde edilen bu gelir fazlası ile tüm hanelerin, insanca ve güvenli şekilde 3-4 aylık ihtiyacı rahatlıkla karşılanabilir” ifadelerini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pandemide vatandaşa 6.9 milyarlık ceza kesmişler Sonraki Haber >>

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:22:05