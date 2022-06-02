Samanyolu Haber /Dünya / Pandemiden bu yana en düşük istihdam artışı /02 Haziran 2022 20:43

Pandemiden bu yana en düşük istihdam artışı

Tüm dünyada etkisi hissedilen ekonomik durgunluğun ABD'deki yasımalarına da ekonomik verilere yansımaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Yüksek enflasyonun ve ekonomik durgunluğun etkisi altındaki ekonomilerle ilgili farklı veriler açıklanmaya devam ediyor.

Evrensel'de yer alan habere göre ABD’de ADP özel sektör istihdamı mayısta pandemiden bu yana en düşük istihdam artışını kaydetti. Nisan ayı verisi de aşağı yönlü revize edildi. ABD’li şirketler mayıs ayında tahminlerin altında istihdam meydana getirdi.

ADP Araştırma Enstitüsünün verilerine göre özel sektör istihdamı mayısta 128 binle tahminlerin oldukça altında arttı.

Ekonomistlerin medyan tahmini 300 bindi. Nisan ayı verisi de 247 binden 202 bine revize edildi.

KÜÇÜK İŞLETMELERDE İSTİHDAM AZALDI

En büyük hasarı küçük ölçekli işletmeler aldı. 50’nin altında çalışanı olan şirketlerde istihdam bu dönemde 91 bin azaldı. Orta ölçekli firmalar 97 bin, büyük ölçekli firmalar 122 bin kişilik istihdam sağladı.
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