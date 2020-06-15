Pandeminin yeni merkezlerinden Brezilya'da ölü sayısı 43 bini geçti

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 178 bin 202 vaka ve 10 bin 694 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.







Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 672 kişinin ölümüne neden olan virüs, 79 bin 572 kişide görüldü.





Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke olmuştu.





Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.





Bir başka Güney Amerika ülkesi Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 269 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı 17 bin 141'e yükseldi.







Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 147 artışla 146 bin 837'ye çıktı.





İran'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı son 24 saatte 107 arttı





İran'da ise koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 8 bin 837'ye yükseldi.





İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde 2 bin 472 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 837'ye, vaka sayısının da 187 bin 427'ye çıktığını aktardı. Hastalardan 2 bin 781'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 148 bin 674 kişinin taburcu edildiğini belirtti. Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 244 bin 74 olduğu bilgisini paylaştı.