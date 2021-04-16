Samanyolu Haber /Dünya / Pandemiye rağmen Çin'den büyüme rekoru /16 Nisan 2021 11:01

Pandemiye rağmen Çin'den büyüme rekoru

Dünya ekonomileri koronavirüs salgını ve pandemi önlemleri sebebiyle zor günler geçirirken Çin ekonomisi adeta bir mucizeye imza attı. Çin ekonomisi 2021'in ilk 3 aylık döneminde yüzde 18,3 büyüdü.

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Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası ilk olarak 1 Aralık 2019'da Çin'de görülmüştü. Salgını katı karantina kuralları ile kontrol altına alan Çin ekonomik kayıpları telafi etmeye başladı. Çin, 2021 yılının ilk üç aylık döneminde yüzde 18,3 büyürken, perakende satışlar güçlü bir performans gösterdi.

Çin ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 18.3 büyüdü. Ülkede sanayi üretimi beklentilerin altında kalırken, büyümede perakende satışlardaki artış etkili oldu.

Çin ekonomisi 2021 yılının ilk üç ayında üretim ve yatırım faaliyetlerindeki güçlenmeye tüketici harcamalarının da dahil olması ile tarih bir büyüme rekoru kırdı. Çin’in en önemli ticaret merkezlerinden Şangay koronavirüs salgını öncesi günlere dönmeye hazırlanıyor.

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) ilk çeyrekte yüzde 18,3 yükseliş kaydetti. Ülkede sanayi üretimi çalışanların ülkedeki Bahar Festivali esnasında seyahat etmeyerek çalışmaya devam etmelerine rağmen yüzde 14,1 yükseldi. Sanayi üretiminde artış beklentisi yüzde 18 seviyesindeydi.

Perakende satışlar yüzde 28’lik beklentiler aşarak, 34,2 seviyesine çıktı. Sabit varlık yatırımları ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 arttı. İşsizlik oranı yüzde 5,3 olarak gerçekleşti.
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