Pandemiye rağmen dünyada silah satışları arttı

Küresel ekonomi, pandeminin ilk yılında yüzde 3,1 daralırken bile silah satışları artış göstermeye devam etti. SIPRI Askeri Harcama ve Silah Üretim Programı Araştırmacısı Alexandra Marksteiner, “Dünyanın pek çok ülkesinde, askeri harcamalar arttı ve hatta bazı hükümetler Covid-19 krizinin etkisini azaltmak için silah endüstrisine yapılan ödemeleri hızlandırdı” dedi.







Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha askeri sektörde ilk 100’de yer alan en fazla sayıda şirkete ev sahipliği yaptı. 41 ABD şirketinin silah ve askeri hizmet satışları toplamda, 2019’a kıyasla yüzde 1,9’luk bir artışla 285 milyar doları buldu. Bu, ilk 100 şirketin toplam silah satışlarının yüzde 54’ünü oluşturdu. 2018’den bu yana, sıralamadaki ilk beş şirketin tamamı ABD merkezlidir.





Çinli firmalar ise ilk 100 silah şirketleri arasında ikinci en büyük paya sahip bulunuyor. İlk 100’e dahil olan beş Çinli şirketin toplam silah satışları, 2020’de tahmini olarak 66,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 2019’dakinden yüzde 1,5 daha fazladır.





Sıralamada üçüncü sırada ise İngiltere yer aldı. İlk 100’deki 26 Avrupa silah şirketi, toplam silah satışlarının yüzde 21’ini veya 109 milyar doları ortaklaşa oluşturdu. Yedi İngiliz şirketi, 2020’de 2019’a kıyasla yüzde 6,2 artarak 37,5 milyar dolarlık silah satışı kaydetti. İlk 10’daki tek Avrupalı firma olan BAE Systems’ın silah satışları yüzde 6,6 artarak 24,0 milyar dolara ulaştı.





