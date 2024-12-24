“Pandora’nın Kutusu Türkiye” belgeseli 500 bin izlendi





‘PANDORA’NIN KUTUSU TÜRKİYE’ NEYİ ANLATIYOR?





BELGESELDE KİMLER KONUŞUYOR?

Bold Medya'da yer alan habere göre kapsamlı bir araştırmanın ürünü olan bu araştırmacı belgeselin yönetmenliğini Sümeyra Emektar ve Ali Osman Gözağaç yaptı. ‘Pandora’nın Kutusu Türkiye’, 17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen, dönemin başbakanı Erdoğan ve AKP’li bakanlarının adının karıştığı büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından Türkiye’nin düştüğü hali anlatıyor. Bu önemli yapım, Erdoğan’ın bakanları ile birlikte devletin kaynaklarını sömürerek nasıl gelecek nesillerin ve Türkiye’nin geleceğini çaldığını olayın tanıkları ve konunun uzmanlarıyla detaylı bir şekilde ele alıyor. Soruşturmalara tanıklık eden güvenlik personelinin birinci ağızdan anlattıkları ve Türkiye’nin dönüşümünü gözlemleyen uzmanların görüşleri, bu önemli olayların ardındaki gerçeklere ışık tutuyor.Beş farklı dil seçeneği ile izleyici ile buluşan belgeselin yönetmenlerinden Ali Osman Gözağaç, Pandora kutusunun Antik Yunan’da açıldıktan sonra kötülüklerin dünyaya yayılmasını temsil ettiğini belirterek, “Biz de Türkiye’nin 17/25 Aralık sürecini ve sonrasını bu mit üzerinden ele almak istedik. Çünkü o tarihte açılan bu yolsuzluk kutusu sonrasında çevreye saçılan kötülük halen devam ediyor. 17/25 Aralık’la Türkiye’de açılan yolsuzlukların kutusu, kumpas söylemi ile kapatılamayacak kadar büyük bir konu.” değerlendirmesinde bulundu.17/25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası Türkiye’nin geldiği noktayı ve değişimleri olayın hem tanıkları hem de konusunda uzman kişilerle birlikte ele alıyor. Belgeselde konuşan isimler:Ömer Güler: Eski Dışişleri PersoneliHasan Dursun: Eski HSYK Tetkik HakimiEser Karakaş: Ekonomi UzmanıMesut Yılmaz: Eski Emniyet İstihbarat MüdürüMurat Çetiner: Eski Emniyet Terör MüdürüMustafa Okumuş: Eski Emniyet Organize Suçlar AmiriArzu Yıldız: GazeteciBelgeseli izleyerek beğenen ve teşekkür eden mesajlardan bazıları şöyle:–Ülkemizdeki siyasi ve ekonomik yolsuzluklara ayna tutan cesur belgeselin için tebrik ederim. Gerçekleri anlatma çaban, karanlığa karşı bir umut ışığı. Bu samimi ve etkileyici emeğiniz için teşekkür ederim. Daha nice ilham verici işlerine tanık olmak dileğiyle!”-Çok değerli insanların çok kıymetli değerlendirmelerini izleme fırsatı bulduk. Özellikle adalet bilincinin sürekli gündemde tutulmasını çok önemsiyorum. Dilerim, bir gün Eser hocanın altını çizdiği tespitin aksine, halkımız güçlü bir şekilde adalet talep eder. Bu anlamlı belgeselin hazırlanmasında emeği geçen Ali Osman bey ve Sümeyra hanıma gönülden teşekkür ediyorum.-Tek nefeste izledim, harika bir calisma olmus. Emeginize saglik. Umarim bu film efsunlasmis gozleri acar ve insanlara gercegin ne oldugunu arastirma firsati verir.–Yüreğinize sağlık güzel insanlar. Allah hiç bir emeği zayi etmez. Allah sizlerden razı olsun. Adaletli günlerin yakın olması ümidiyle, selâmlar.-Yıllardır çok üzüldüğümüz hadisler zincirini çok değerli bir çalışma ile takdim etmişsiniz Ali Osman bey ve Sümeyra hanım.. Emeği geçen herkese teşekkürler, minnetler…–17 25 Aralık iyi ile kötü arası mücadelede iyilerin turnusol kağıdı rolünü üstlenmeleri demekti.-En kısa süre içerisinde tarihin kahraman olarak yazacağı 17-25 kahramanlarının özgürlüklerine kavuşmaları dileğiyle (ve de bu süreçte mağduriyet yaşamış olan herkesin). Müthiş bir yayın olmuş. Emeklerinize sağlık.