Samanyolu Haber /Dünya / Panik büyüyor: Vak'alar 300 bine dayandı /19 Mayıs 2020 11:04

Panik büyüyor: Vak'alar 300 bine dayandı

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 263 yeni vak'a görülmesiyle toplam sayı 299 bin 941'e ulaştı.

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Dünya 12 Aralık 2019 tarihinden bu yana Koronavirüs ile mücadele ederken, salgını kontrol almaya başlayan pek çok ülke normalleşme yolunda adımlar atmaya başladı. 

Restoranlar, kuaförler ve sosyal yaşam alanları tek tek açılırken, virüsün etkisini daha geç gösterdiği Rusya’da ise durumlar ters yönde ilerliyor.

Vak'a sayılarının katlanarak artmasıyla salgının yeni merkez üssü olarak gösterilen ülkede tablo giderek ağırlaşıyor. Son üç haftada günlük vak'a sayısı 11 bin seviyesine kadar çıktı.

AMERİKA'DAN SONRA RUSYA GELİYOR

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere son 24 saatte 9 bin 263 yeni teşhis konuldu. 300 bin hasta sınırına ulaşılan ülkede toplam sayı 299 bin 941’e yükseldi. 

Yalnızca birkaç gün içinde Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere gibi ülkeleri geride bırakan Rusya, vak'a sayısında ABD’den sonra ikinci sırada bulunuyor.

24 SAATTE 115 CAN KAYBI

24 saatte 115 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 2 bin 837’ye ulaştığı kaydedildi.

Rusya’da Kremlin Sözcüsü Peskov ile Başbakan Mişustin gibi isimler de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi görmüştü.
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