Samanyolu Haber /Gündem / "Paniktesin, aday aday diye yalvarıyorsun" /16 Haziran 2022 17:19

"Paniktesin, aday aday diye yalvarıyorsun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çürük' sözlerine karşılık sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

Erdoğan, "AK Parti'yi tökezletmek için ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan dahi medet umacak hale geldiler. 6'lı masa diye koydukları yapı sirk çadırına benzer bir hale döndü" demişti.

"YİNE KÜFÜR ETMİŞSİN"
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın çürük sözlerine karşılık açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine küfür etmişsin. Paniktesin Erdoğan. Ya küfür ediyorsun ya aday aday diye yalvarıyorsun. Bu kadarcıksın. Seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor. Senin rejimini besleyen suç unsurlarının vay haline. Şerefli bürokratlara ise çıkış koridorları açmıştık, tekrara gerek yok" ifadelerini kullandı.


 

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