''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

SAMANYOLUHABER- 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde tutuklanan ve müebbet hapse mahûm edilen Harp Okulu öğrencilerinden Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru Cemal Yıldırım ile konuşurken gözaltına alındı.







Çetinkaya sosyal medya hesabından “Cemal Yıldırım Bey ile konuşurken göz altına alındım. Dostlar dua edin!” mesajını paylaştı.





HARBİYELİ FURKAN: DİK DURACAĞIZ ANNE, SUÇUM YOK!





Melek Çetinkaya, müebbet hapis alan oğlu Furkan Çetinkaya’nın karar duruşmasında sarf ettiği şu sözleri duyurmuştu: “Dik duracağız anne, suçum yok. Bizi vatan hainliği ile yaftalayanlar düşünsün.”





Bugün Ankara’da “pankart açtığı” gerekçesi ile gözaltınan alınan Melek Çetinkaya daha sonra serbest bırakıldı. Çetinkaya şahsi Twitter hesabında nasıl gözaltına alındığını ve gözaltında yaşadıklarını anlattı.





Polisler bugün gözaltına aldıkları Melek Çetinkaya'ya bu pankart için 320 lira para cezası kesti.





“BÖYLE BİR SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”





“Arkadaşlar bugün şu gördüğünüz pankart yüzünden gözaltına alındım. Pankart açmanın hukuki bir işlem gerektirdiğini bilmiyordum.” diyen Çetinkaya, “Üç yıldır masum çocuklarımızın hakkını nerede savunacağımızı bilmediğimiz için yetkililerle görüşüp olumlu bir cevap alamadığımız için için bu şekilde bir yola başvurdum.” ifadelerini kullandı.





Cemal Yıldırım’a destek vermek ve oğlunun maruz kaldığı haksızlıkları duyurma gayesi ile eylem yaptığığını belirten Çetinkaya, “Fakat konuşamadan pankartı açar açmaz gözaltına alındım.”





POLİS 320 LİRA PARA CEZASI KESTİ





Polisin 320 lira para cezası kestiğini aktadan Çetintaya, makbuzunu göstererek, “Polislere ‘ne yaptım da burada bu cezayı kestiniz?’ diye sordum. Hukuka aykırı davranmışım, yasaları çiğnemişim.” dedi.





Çetinkaya, “Peki 19 yaşındaki çocuklara müebbet veren hâkimler yasaları çiğnemediler mi? Ben sadece 2 saniye şu pankartı açarak 320 lira ceza aldıysam 19 yaşındaki çocuklara müebbet acaba ne gibi cezaları hak ediyorlar?” sorusunu yöneltti.





“Beni merak eden herkese buradan söylüyorum. Ben çok iyiyim merak etmeyin.” diyen Çetinkaya, “pazartesi günü Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) Ankara il binasının önünde eylem yaptığında gözaltına alınıp alınmayacağına” dair polislere sorduğu soruya aldığı cevabı da aktardı.





Melek Çetinkaya'nın KHK mağduru Cemal Yıldırım'ın yanında pankartı açması ile gözaltına alınması bir oldu.





AKP BİNASI ÖNÜNDE OTURMAK DA YASAK!





Çetinkaya şunları söyledi: “Emniyet’te ‘Yine alacak mısınız beni?’ dedim. ‘Evet maalesef oraya giderseniz oradan da alırız’ dediler. Peki ‘pankartsız gitsem, sesimi duyurmak için oturma eylemi yapsam’ dedim. ‘Oturursanız bu da bir eyleme girer yine sizi alırız. Ancak kendinize zarar verirsiniz böyle davranarak. Hak böyle aranmaz gidin yetkililerle görüşün’ dediler.”





Üç yıldır görüşmedik yetkili bırakmadıklarına işaret eden Çetinkaya, “Buradan yetkililere sesleniyorum: Madem bizim sokaklara çıkmamızı istemiyorsunuz, bizi sokaklara mecbur etmeyin!” ifadelerini kullandı.



