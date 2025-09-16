Samanyolu Haber /Dünya / Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretinde Türkiye ve Lübnan’a gelecek /16 Eylül 2025 20:19

Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretinde Türkiye ve Lübnan’a gelecek

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo’nun, kasım ayı sonunda Türkiye ve Lübnan’a yapacağı ziyaret için hazırlıkların sürdürüyor. Gezi Papa’nın mayıs ayında göreve başlamasından bu yana ilk yurtdışı ziyareti olacağını söyledi.



Ziyaretin iki aşamalı olması ve yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor. Vatikan resmi programları genellikle tarihe kısa süre kala doğruluyor.

Papa Leo, temmuz ayında yaptığı bir açıklamada, Hristiyanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası sayılan İznik Konsili’nin 1700. yıldönümü için Türkiye’ye gitmek istediğini belirtmişti. 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin’in çağrısıyla toplanan konsil, imparatorluk genelinden piskoposları bir araya getirmiş ve Hristiyan inancının temel metni olan Nikaia İtikadını (İnanç Bildirgesi) şekillendirmişti. Bu metin, “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh”tan oluşan tek Tanrı inancını teyit ederek kiliseler arasında asırlar boyu sürecek ortak bir doktrinin temelini attı.

İstanbul’daki Ekümenik Patrikhane Sözcüsü, Ortodoksların ruhani lideri Patrik Bartholomeos’un Papa’yı 29 Kasım’da İstanbul’a davet ettiğini doğruladı. İstanbul’dakii buluşmanın ardından iki liderin 30 Kasım Aziz Andreas Günü’nde İznik’e giderek konsilin yıldönümü törenlerine katılması planlanıyor.

Vatikan kaynakları, Papa’nın aynı seyahat kapsamında Lübnan’a da gitmesinin beklendiğini aktardı. Lübnan Maruni Kilisesi Patriği Beşara Rai, ağustos ayında verdiği bir televizyon röportajında, Papa’nın “aralık ayına kadar” ülkeyi ziyaret edeceğini söylemişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun da haziran ayında Vatikan’a yaptığı ziyarette daveti bizzat iletmişti. En son Eylül 2012’de Papa 16. Benediktus Lübnan’ı ziyaret etmişti.
