Göreve başlayan Papa 14. Leo hangi mesajları verdi?

Katoliklerin ilk ABD'li papası 14. Leo için Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda göreve başlama ayini düzenlendi. Törene Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet temsilcisinin yanı sıra yaklaşık 200 bin hacı katıldı.





Tören kapsamında "popemobile" diye bilinen beyaz renkli üstü açık aracıyla meydanda ilk turunu gerçekleştiren 69 yaşındaki 14. Leo, papalık yetkisini simgeleyen kutsal semboller olan balıkçı yüzüğünü ve "pallium" olarak adlandırılan kuzu yününden yapılma kuşak taktı.





DW Türkçe'nin haberine göre Papa Françesko'nun ölümünün ardından 8 Mayıs'ta Katolik Kilisesi'nin 267'nci lideri seçilen ve 14. Leo adını alan ABD'li kardinal Robert Prevost, törendeki konuşmasında Gazze, Myanmar ve Ukrayna'yı öne çıkardı. Ukrayna için "adil ve kalıcı barış" çağrısı yapan Papa, "Savaşlarda acı çeken kardeşlerimizi unutmamalıyız" dedi. 14. Leo, "Gazze'de çocuklar, aileler ve yaşlılar açlıktan kırılıyor" diye konuştu.





Ukrayna görüşmeleri Vatikan'da yapılabilir

Vatikan'daki tören Ukrayna savaşında arabuluculuk arayışının hızlandığı bir döneme rastlıyor. Papa 14. Leo daha önce Vatikan'ın Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine arabuluculuk yapmasını önermişti.





Törene katılan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dün Vatikan yetkilileri ile görüşmesinden önce gazetecilere, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin Vatikan'da yapılabileceğini söyledi. Papalığın arabulucu olmasını mı önerdiğine dair gazetecilerin sorusu üzerine Rubio, "Buna arabuluculuk demem ama kesinlikle her iki tarafın da gitmekte rahat hissedeceği bir yer olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.





Vance ve Zelenskiy bir araya geldi

Ukrayna, törenin katılımcıları Merz ve Rubio'nun da öncelikli gündemleri arasındaydı. Merz, Vatikan'da konuştuğu Rubio'ya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile planladığı telefon görüşmesi öncesinde; Almanya, İngiltere, Fransa ve Polonya liderleri olarak Trump'la görüşmek istediklerini ilettiğini ve bu konuda mutabık kaldıklarını söyledi. Trump Pazartesi günü Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının yanı sıra NATO üyesi bazı ülkelerin liderleri ile görüşeceğini açıklamıştı.





Zelenskiy törenler kapsamında bulunduğu Vatikan'da Vance ve Rubio ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu, Zelenskiy ve Vance'in 28 Şubat'ta Beyaz Saray'daki tartışmalarının ardından ilk karşılaşmaları oldu. Oval Ofis'teki görüşme sırasında Vance Ukrayna liderini "Amerika'ya yeterince minnettar olmamakla" suçlamıştı.





Ukrayna lideri, Papa 14. Leo ile de bir araya geldi.







