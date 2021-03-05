Papa, 3 günlük ziyaret için Irak'ta

Papa Francis'ten önceki Hristiyan liderler 2. Jean Paul ve 16. Benedikt hep en eski Hristiyan topluluğun yaşadığı Irak'ı ziyaret etmek istemiş, ancak savaş ve çatışma ortamı nedeniyle bunu gerçekleştirememişti.
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, ülkenin yıllarca süren çatışmalardan sonra iyileşmesine yardımcı olacağını umarak, Temmuz 2019'da Papa Francis'i resmi ziyarete davet etmişti.
Papa Francis'in ziyaretinin ilk amacı bölgede yaşayan azınlık Hristiyanlara yalnız olmadıkları mesajını iletmek ve diğer din liderleri ile buluşarak barış ortamı sağlamak.
6 Mart'ta Necef'te Irak'taki Şiilerin lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüşecek olan Papa, Ezidilerle de bir araya gelecek.
Papa Francis, Irak'ta son gününde Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek ve ziyaretini Musul ve Hristiyan nüfusun en yoğun olduğu Karakuş kentine giderek tamamlayacak.
Irak'taki Hristiyan azınlığın kaybolmasından endişe ediliyor
Bazı kilise yetkilileri, azınlıkta olan Hıristiyan inancının Irak'tan kaybolma tehlikesi altında olduğuna inanıyor.
Ülkede Saddam Hüseyin döneminde yaklaşık 1,5 milyon Hristiyan vardı, ancak savaştan sonra uzun yıllar süren çatışma ortamında Hristiyanların hedef haline gelmesiyle bu sayının 1 milyonun altına indiği tahmin ediliyor.