Papa da Korona aşısı yaptıracak

İtalyan TG5 kanalına mülakat veren Papa Franciscus küçüklüğünde çocuk felci krizinin olduğunu ve aşı için çaresizlik yaşandığını hatırlattı.







Papa, "Birilerinin neden 'Hayır, aşı tehlikelidir.' dediğini bilmiyorum. Doktorlar, bunu size iyi olabilecek, herhangi bir öne çıkan tehlikesi olmayan bir şey olarak öneriyorlarsa neden almayalım ki? İntihara meyilli bir inkâr var, fakat bugün aşı yaptırılmalı." diye konuştu.





Papa Franciscus, "Ahlaki açıdan herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum. Bu, etik bir seçenektir. Çünkü mevzubahis olan sağlığınız ve yaşamınız ama aynı zamanda başkalarının hayatıyla oynuyorsunuz." ifadelerini kullandı.





"BEN DE AŞI YAPTIRACAĞIM"





Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan'da gelecek hafta aşılamanın başlayacağını belirterek, "Ben de kendimi yazdırdım. Aşı yapılmalı." dedi.





Papa, 6 Ocak’ta ABD'nin başşehri Washington’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump destekçilerinin kongre binasını birkaç saatliğine işgal etmesine şaşırdığını ifade ederek, şiddetin kesinlikle kınanması gerektiğini söyledi.





Papa Franciscus'un 2015'te şahsi doktoru olarak seçtiği Fabrizio Soccorsi'nin Covid-19 kaynaklı komplikasyonlar sonucunda 78 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.