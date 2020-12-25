Samanyolu Haber /Dünya / Papa Francesco’dan aşı çağrısı /25 Aralık 2020 20:20

Papa Francesco’dan aşı çağrısı

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Noel mesajında corona virüsü aşılarının herkesin erişimine açık olması çağrısı yaptı.

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Radyo, televizyon ve internet ortamında yayımlanan mesajında Papa pandemiyle ilgili olarak dünya liderlerine ve uluslararası kurumlara şöyle seslendi:

* Herkese çağrı yapıyorum: Devlet liderlerine, şirketlere, uluslararası kuruluşlara rekabet yerine işbirliğini teşvik etme ve herkes için bir çözüm arama çağrısı yapıyorum. Aşılar herkes için olmalı, özellikle de dünyanın her bölgesinde savunmasız ve muhtaç durumda olanlar için. İlk sırada savunmasız ve muhtaçlar gelmeli.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Papa Francesco, “Bugün pandemi kaynaklı karanlık ve belirsizlik döneminde aşılar gibi birçok umut ışığı ortaya çıkıyor. Ama bu ışıkların tüm dünyayı aydınlatabilmesi için herkesin erişimine açık olması gerekiyor” diye konuştu.

“Kapanmacı milliyetçiliklere” karşı uyarıda bulunan Papa Francesco, “Radikal bireyselcilik virüsünün galip gelmesine ve bizi kardeşlerimizin acılarına karşı duyarsız kılmasına izin veremeyiz” dedi.

Papa Francesco, bütün olarak insanlığın sağlığının “piyasa ve patent kurallarının” önünde tutulması gerektiğini söyledi. Corona virüsü pandemisinin sınır tanımadığına ve tedavilerin de “duvarlar” örülerek mümkün olmayacağına vurgu yaptı, “Hepimiz aynı gemideyiz” dedi.

“ÇOCUKLAR UNUTULMASIN”

Cömert ve dayanışmacı olma çağrısı yapan Papa Francesco, özellikle de pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı çekenlere, işsiz kalanlara, hastalananlara ve kısıtlayıcı tedbirler sırasında ev içi şiddete maruz kalan kadınlara destek olunmasını istedi.

Papa Francesco, göçmen ve mülteciler gibi acı çeken insanların da “kardeş” olarak görülmesi; Suriye, Irak ve Yemen gibi birçok savaş bölgesindeki çocukların da unutulmaması çağrısı yaptı.

Papa Francesco ayrıca, Dağlık Karabağ, Ukrayna, Libya, Güney Sudan, Nijerya’nın da aralarında bulunduğu yerlerde diyalog, uzlaşma ve barış için uluslararası destek talebinde bulundu.
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