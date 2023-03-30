Samanyolu Haber /Dünya / Papa Francesco Korona mı oldu? /30 Mart 2023 08:13

Papa Francesco Korona mı oldu?

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılmasının ardıdan akıllara Papa'nın Koronaya mı yakalandığı sorusu gündeme geldi.

SHABER3.COM

Katolik Kilisesi’nin yönetim merkezi Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre Papa bugün öğleden sonra Roma’daki Gemelli Polikliniği’ne kaldırıldı. Son birkaç gündür solunum güçlüğünden şikayetçi olan Papa’ya hastanede yapılan analizlerde solunum yolu enfeksiyonu tespit edildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, bu enfeksiyonun Covid 19 olmadığını belirtti.

Papa’nın birkaç gün hastanede tedavi görmesi bekleniyor.

Papa Francesco bu sabah Vatikan’daki San Pietro Meydanı’nda geleneksel genel kabul törenini yönetmişti. Bu törenin sonunda meydandan ayrılmak üzere araca bindirilirken acı çektiğini gösterir şekilde yüzünü buruşturması dikkat çekmişti.

86 yaşındaki Papa Francesco, dizindeki rahatsızlık nedeniyle son aylarda ağırlıkla tekerlekli sandalye kullanıyor.

Papa, Temmuz 2021’de de yine Gemelli Polikliniği’nde bir bağırsak ameliyatı geçirmişti. Bu ameliyat sonrası anestezinin yan etkilerinden mustarip olduğu için dizinden ameliyat olması önerilerini kabul etmediği belirtiliyor.

Gerçek adıyla Jorge Mario Bergoglio, gençliğinde memleketi Arjantin’de de akciğerinden bir operasyon geçirmiş, akciğerinin bir kısmı alınmıştı. Bu operasyondan, "Fiziksel acı karşısında korkağım. Sanırım 19 yaşındayken geçirdiğim akciğer ameliyatının bir etkisi" diye bahsetmişti.

Papa Francesco, modern zamanlarda istifa eden ilk papa olan selefi Joseph Ratzinger gibi kendisinin de sağlık durumu bunu gerektirirse görevden ayrılabileceğini söylemişti. Geçen Aralık’ta İspanyol ABC gazetesine verdiği söyleşide, tıbbi nedenlerle görevini sürdüremeyecek olması halinde kullanılmak üzere istifa mektubu imzaladığını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Papa Francesco Korona mı oldu? Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesajı: Hep beraber evine yollayacağız

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesajı: Hep beraber evine yollayacağız

HÜDA PAR'lıdan korkunç sözler: onların kafasını keseceğiz

HÜDA PAR'lıdan korkunç sözler: onların kafasını keseceğiz

AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi: "Gençler AK Parti'den uzaklaşıyor"

AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi:

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

Bu belgesel çok konuşulacak!

Bu belgesel çok konuşulacak!

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Serinyol’un Suavi abisi

Serinyol’un Suavi abisi

Ramadan is Here !

Ramadan is Here !
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:29:35